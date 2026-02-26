Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid

Republica Molodva. Locuitorii din suburbii și alte localități care vin zilnic la Chișinău vor putea lăsa autoturismele în parcări speciale amenajate la intrările orașului și să-și continue drumul cu transportul public. Autoritățile municipale anunță construirea a patru parcări de captare „park & ride”, menite să reducă traficul din orele de vârf, să diminueze emisiile și să crească mobilitatea urbană, însă nu au avansat încă un termen concret de începere a lucrărilor.

Cea mai mare parcare va fi amenajată în sectorul Ciocana, lângă strada Vadul lui Vodă, între str. Nicolae Milescu-Spătaru și bulevardul Mircea cel Bătrân. Proiectul prevede 525 de locuri pentru autoturisme pe o suprafață de peste trei hectare.

„Ne propunem să amenajăm o parcare pentru 525 de autovehicule, cu acces pentru transport public, care va asigura conexiunea a trei străzi. Modul de parcare va fi perpendicular, pentru a eficientiza la maximum spațiul”, a declarat Dumitru Ceban, reprezentant al Direcției Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău.

Proiectul include iluminat nocturn, trotuare, piste pentru bicicliști, canalizare pluvială subterană și înverzirea a 30% din suprafață. În centrul parcării va fi amenajat un miniscuar cu zonă de acord. Amplasarea strategică va permite conectarea cu suburbii precum Vadul lui Vodă, Tohatin, Colonița, Budești și cu direcțiile Dubăsari, Grigoriopol și Tiraspol prin mai multe rute suburbane și urbane.

O altă parcare va fi construită pe strada Codrilor, la hotar cu orașul Durlești, lângă drumul național M1 și strada Tudor Vladimirescu. Proiectul prevede 250 de locuri de parcare, o stație-terminus pentru transportul public și un miniscuar cu mobilier urban. Suprafața totală va fi de 1,88 hectare, iar 30% din teren va fi înverzit. Această parcare va deservi suburbiile Trușeni și Dumbrava și va facilita conexiunile spre Suruceni, Nisporeni și Leușeni.

În zona străzii Calea Ieșilor este planificată o parcare destinată traficului dinspre Vatra, Ghidighici, Strășeni și din direcțiile Nisporeni, Ungheni și Călărași. Aceasta va avea conexiuni cu rutele de autobuz 16 și 46, precum și cu troleibuzele 8, 23 și 34, pentru transbordare rapidă spre centrul orașului și alte sectoare, inclusiv aeroportul.

O altă parcare va fi construită în sectorul Râșcani, pe strada Calea Orheiului, la intersecția cu strada Studenților, cu 178 de locuri, două intrări și două ieșiri pentru evitarea ambuteiajelor, iluminat public, trotuare modernizate și infrastructură pietonală. Parcarea va fi conectată la rute suburbane din Stăuceni, Cricova, Ciorescu și la liniile urbane către sectoarele Centru, Ciocana și Buiucani.

Bugetul estimat pentru implementarea celor patru parcări depășește 70 de milioane de lei. Autoritățile nu au stabilit încă o dată exactă pentru începerea lucrărilor. „Lucrările vor începe după finalizarea licitației, care poate dura o lună și jumătate – două. Imediat ce contractele vor fi atribuite, demarăm lucrările”, a explicat primarul capitalei, Ion Ceban.

Edilul a reamintit că infrastructura rutieră a municipiului a fost proiectată pentru aproximativ 90.000 de autoturisme, în timp ce în prezent în Chișinău sunt înregistrate oficial peste 400.000 de automobile. Luând în calcul și locuitorii din suburbii, pe străzile capitalei circulă zilnic peste jumătate de milion de mașini.

Municipalitatea examinează și alte locații pentru construcția de parcări de captare, inclusiv în zona Gării de Sud, pe Șoseaua Hâncești, lângă strada Miorița, pe Valea Crucii, bulevardul Dacia și zona Grădinii Botanice. Acestea ar urma să fie proiectate și implementate în perioada 2026 – 2027, creând o centură funcțională de captare a traficului la intrările în capitală.

În Capitală există în prezent aproximativ 52.000 de locuri de parcare, arată datele Direcției generale mobilitate urbană. Cele mai multe se află în sectorul Râșcani, peste 13 mii, urmat de Ciocana, cu peste 11 mii, și sectorul Centru, cu aproximativ 10.500 de locuri.

Aproximativ o treime dintre cele 1,3 milioane de vehicule înregistrate în Republica Moldova se află în Chișinău, ceea ce pune o presiune constantă pe infrastructura rutieră și pe spațiul urban.