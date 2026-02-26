Social

Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid

Comentează știrea
Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluidtrafic / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Republica Molodva. Locuitorii din suburbii și alte localități care vin zilnic la Chișinău vor putea lăsa autoturismele în parcări speciale amenajate la intrările orașului și să-și continue drumul cu transportul public. Autoritățile municipale anunță construirea a patru parcări de captare „park & ride”, menite să reducă traficul din orele de vârf, să diminueze emisiile și să crească mobilitatea urbană, însă nu au avansat încă un termen concret de începere a lucrărilor.

Cea mai mare parcare va fi amenajată în sectorul Ciocana, lângă strada Vadul lui Vodă, între str. Nicolae Milescu-Spătaru și bulevardul Mircea cel Bătrân. Proiectul prevede 525 de locuri pentru autoturisme pe o suprafață de peste trei hectare.

„Ne propunem să amenajăm o parcare pentru 525 de autovehicule, cu acces pentru transport public, care va asigura conexiunea a trei străzi. Modul de parcare va fi perpendicular, pentru a eficientiza la maximum spațiul”, a declarat Dumitru Ceban, reprezentant al Direcției Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău.

Sursa foto: Primăria Chișinău

Proiectul include iluminat nocturn, trotuare, piste pentru bicicliști, canalizare pluvială subterană și înverzirea a 30% din suprafață. În centrul parcării va fi amenajat un miniscuar cu zonă de acord. Amplasarea strategică va permite conectarea cu suburbii precum Vadul lui Vodă, Tohatin, Colonița, Budești și cu direcțiile Dubăsari, Grigoriopol și Tiraspol prin mai multe rute suburbane și urbane.

Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate
Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate

Parcări suplimentare în suburbii

O altă parcare va fi construită pe strada Codrilor, la hotar cu orașul Durlești, lângă drumul național M1 și strada Tudor Vladimirescu. Proiectul prevede 250 de locuri de parcare, o stație-terminus pentru transportul public și un miniscuar cu mobilier urban. Suprafața totală va fi de 1,88 hectare, iar 30% din teren va fi înverzit. Această parcare va deservi suburbiile Trușeni și Dumbrava și va facilita conexiunile spre Suruceni, Nisporeni și Leușeni.

În zona străzii Calea Ieșilor este planificată o parcare destinată traficului dinspre Vatra, Ghidighici, Strășeni și din direcțiile Nisporeni, Ungheni și Călărași. Aceasta va avea conexiuni cu rutele de autobuz 16 și 46, precum și cu troleibuzele 8, 23 și 34, pentru transbordare rapidă spre centrul orașului și alte sectoare, inclusiv aeroportul.

Sursa foto: Primăria Chișinău

O altă parcare va fi construită în sectorul Râșcani, pe strada Calea Orheiului, la intersecția cu strada Studenților, cu 178 de locuri, două intrări și două ieșiri pentru evitarea ambuteiajelor, iluminat public, trotuare modernizate și infrastructură pietonală. Parcarea va fi conectată la rute suburbane din Stăuceni, Cricova, Ciorescu și la liniile urbane către sectoarele Centru, Ciocana și Buiucani.

Buget și perspective

Bugetul estimat pentru implementarea celor patru parcări depășește 70 de milioane de lei. Autoritățile nu au stabilit încă o dată exactă pentru începerea lucrărilor. „Lucrările vor începe după finalizarea licitației, care poate dura o lună și jumătate – două. Imediat ce contractele vor fi atribuite, demarăm lucrările”, a explicat primarul capitalei, Ion Ceban.

Edilul a reamintit că infrastructura rutieră a municipiului a fost proiectată pentru aproximativ 90.000 de autoturisme, în timp ce în prezent în Chișinău sunt înregistrate oficial peste 400.000 de automobile. Luând în calcul și locuitorii din suburbii, pe străzile capitalei circulă zilnic peste jumătate de milion de mașini.

Sursa foto: Primăria Chișinău

Municipalitatea examinează și alte locații pentru construcția de parcări de captare, inclusiv în zona Gării de Sud, pe Șoseaua Hâncești, lângă strada Miorița, pe Valea Crucii, bulevardul Dacia și zona Grădinii Botanice. Acestea ar urma să fie proiectate și implementate în perioada 2026 – 2027, creând o centură funcțională de captare a traficului la intrările în capitală.

Chișinăul, sufocat de mașini

În Capitală există în prezent aproximativ 52.000 de locuri de parcare, arată datele Direcției generale mobilitate urbană. Cele mai multe se află în sectorul Râșcani, peste 13 mii, urmat de Ciocana, cu peste 11 mii, și sectorul Centru, cu aproximativ 10.500 de locuri.

Aproximativ o treime dintre cele 1,3 milioane de vehicule înregistrate în Republica Moldova se află în Chișinău, ceea ce pune o presiune constantă pe infrastructura rutieră și pe spațiul urban.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
17:08 - Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un ...
17:02 - CCR a explicat de ce a respins sesizarea ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților
16:52 - Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate
16:46 - Candidații la șefia Parchetelor, verificați dacă au colaborat cu Securitatea. Verdictul CNSAS
16:39 - Un nou capitol din istoria Pământului, scos la lumină. Urmele unui impact cosmic vechi de peste șase milioane de ani,...

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale