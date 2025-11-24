Criza parcărilor din Chișinău, discutată în Legislativ. Inițiativa va fi depusă în zilele ce urmează Video

Republica Moldova. Criza parcărilor din Chișinău ajunge în această săptămână pe masa Parlamentului, odată cu înregistrarea unui proiect de lege care promite să clarifice cine organizează, cine administrează și cine răspunde pentru haosul de pe străzile capitalei. Inițiativa primarului Ion Ceban deschide însă o dispută directă cu experții urbaniști, care spun că o lege separată nu este necesară.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, a anunțat că proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto urmează să fie înregistrat în Parlament în această săptămână. Edilul afirmă că cadrul legal actual nu stabilește în mod explicit responsabilitățile instituțiilor implicate.

„În prezent, nu există reglementări legale clare privind cine și pentru ce răspunde”, a declarat Ceban.

Potrivit lui, Primăria Chișinău a amenajat în ultimii ani mii de locuri de parcare, dar nu există reguli precise privind funcționarea parcajelor cu plată, de la mecanismele de achitare până la aplicarea sancțiunilor pentru încălcări.

Specialistul în urbanism Ilie Bricaru, director al Observatorului de Siguranță Rutieră al Universității Tehnice a Moldovei, consideră că nu este nevoie de o lege specială pentru parcări. Acesta afirmă că ajustările pot fi făcute în legislația deja existentă.

„Ajustările necesare pot fi incluse în Legea privind siguranța traficului rutier, iar mecanismele de plată pentru parcaj pot fi stabilite prin hotărâri de Guvern sau prin deciziile consiliilor locale”, a declarat Bricaru pentru Teleradio-Moldova.

Urbanistul avertizează că mașinile parcate haotic continuă să ocupe benzi de circulație și să afecteze infrastructura publică, generând ambuteiaje „de cele mai multe ori artificiale”. În opinia sa, introducerea taxei de parcare ar disciplina traficul: „Dacă îți permiți, vii cu mașina proprie la serviciu. Dacă nu, folosești transportul public.”

Ilie Bricaru mai subliniază și nevoia unei inventarieri exacte a numărului de autovehicule care circulă efectiv pe drumurile publice.

„Trec inspecția tehnică periodică doar aproximativ 65% dintre autovehicule. Eu estimez că circa 30% nu sunt active: stau abandonate pe sub garduri, în garaje. Este posibil ca unele mașini să nu mai existe, însă numerele lor de înmatriculare sunt încă deținute de proprietari și nu au fost radiate”, a mai menționat expertul.

Urbanistul atrage atenția că introducerea parcărilor cu plată trebuie corelată cu dezvoltarea transportului public și cu amenajarea parcajelor la intrările în oraș, conectate cu stațiile terminus ale transportului urban și suburban.

În Capitală există în prezent aproximativ 52.000 de locuri de parcare, arată datele Direcției generale mobilitate urbană. Cele mai multe se află în sectorul Râșcani, peste 13 mii, urmat de Ciocana, cu peste 11 mii, și sectorul Centru, cu aproximativ 10.500 de locuri.

Aproximativ o treime dintre cele 1,3 milioane de vehicule înregistrate în Republica Moldova se află în Chișinău, ceea ce pune o presiune constantă pe infrastructura rutieră și pe spațiul urban.