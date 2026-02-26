Grindeanu renunță la statutul conservator. Pune în aplicare decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă va ajunge prim-ministru, va pune în aplicare decizia Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la recunoașterea și protecția legală a cuplurilor formate din persoane de același sex.

Afirmația sa intervine într-un moment în care PSD și-a redefinit recent statutul ideologic, trecând de la formularea de partid „progresist” la cea de partid „conservator”.

Declarațiile liderului social-democrat deschid o nouă dezbatere în spațiul politic, în condițiile în care decizia CEDO impune României obligația de a asigura un cadru legal de protecție pentru aceste cupluri.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va pune în aplicare decizia CEDO în situația în care va ajunge la conducerea Guvernului. Răspunsul său a fost afirmativ.

„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți. Ăsta este punctul meu de vedere”, a afirmat președintele Camerei Deputaților.

Întrebat explicit dacă va pune în aplicare decizia CEDO, Grindeanu a declarat: „Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”.

Prin aceste afirmații, liderul PSD se pronunță în favoarea implementării hotărârii Curții Europene, care vizează obligația statului român de a recunoaște și proteja legal cuplurile formate din persoane de același sex.

Decizia CEDO la care face referire Sorin Grindeanu a stabilit că România trebuie să asigure recunoașterea și protecția legală a cuplurilor formate din persoane de același sex, întrucât lipsa unui cadru juridic adecvat încalcă dreptul la viață privată și de familie.

În urma hotărârii, autoritățile române trebuie să prezinte măsuri concrete pentru a asigura conformarea la standardele impuse de Curtea Europeană.

Subiectul a generat dezbateri în spațiul public, atât la nivel politic, cât și în societate, în special în contextul sensibilităților legate de definiția familiei și de statutul căsătoriei în legislația națională.

În noiembrie 2023, premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a fost întrebat despre faptul că România trebuia să prezinte propuneri de măsuri ca urmare a deciziei CEDO. Acesta a declarat că societatea românească nu este pregătită pentru acest pas.

Marcel Ciolacu afirma atunci că nu este „un om obtuz” și că are prieteni care „au relaţii cu un alt bărbat”, însă vorbește din perspectiva unui prim-ministru și a realităților societății românești. Liderul PSD a adăugat că nu ar fi nici prima, nici ultima oară când CEDO condamnă România.

Declarațiile sale sugerau o abordare prudentă în privința implementării rapide a măsurilor cerute de Curte.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu apar în contextul în care PSD și-a modificat recent statutul, redefinindu-se din partid „progresist” în partid „conservator”. Această schimbare a fost interpretată ca o repoziționare doctrinară în raport cu teme sensibile precum familia, valorile tradiționale și drepturile minorităților.

Afirmațiile liderului PSD privind aplicarea deciziei CEDO par, pentru unii observatori, să creeze o tensiune între eticheta conservatoare asumată oficial și poziția exprimată public privind drepturile cuplurilor de același sex.

Subiectul recunoașterii și protecției legale a cuplurilor formate din persoane de același sex este unul care a generat în trecut controverse politice majore în România. Referendumul pentru redefinirea familiei, organizat în 2018, a demonstrat existența unor opinii puternic polarizate în societate.

O eventuală inițiativă legislativă pentru implementarea deciziei CEDO ar necesita o majoritate parlamentară și ar putea provoca dezbateri intense atât în interiorul PSD, cât și în rândul celorlalte partide.

În prezent, nu există un proiect legislativ adoptat care să transpună decizia Curții Europene în legislația românească.