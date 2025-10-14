Decizia PSD, de a elimina termenul „progresist”, analizată de politologul Andrei Țăranu: Nu există riscuri

Analistul politic Andrei Țăranu a declarat că decizia PSD, de a elimina termenul „progresist” din Statutul Partidului Social Democrat, este una firească. „Riscurile nu există. PSD nu a fost niciodată un partid progresist – poate doar puțin pe vremea lui Petre Roman”, a spus acesta, pentru stiripesurse.ro.

Țăranu a subliniat că nu există riscuri în urma acestei decizii, întrucât PSD nu a fost niciodată un partid progresist, cu excepția unei scurte perioade din timpul lui Petre Roman. „După aceea, toate guvernele FSN, FDSN, PDSR au avut o linie conservator-naționalistă. Vi-l imaginați pe Adrian Năstase ca progresist? Eliminarea termenului doar pune lucrurile la punct”, a mai spus acesta.

Analistul politic a mai arătat că, în percepția electoratului PSD, termenul „progresism” a devenit o etichetă confuză și, în unele cazuri, cu conotații negative.

„Da, problema pentru PSD cu progresismul ține de această etichetă, care a devenit infamantă, inclusiv pentru electoratul PSD, care cel mai probabil nici nu știe ce înseamnă progresist. Din acest motiv, eliminarea pentru ei este un lucru bun”, a mai explicat acesta.

Andrei Țăranu consideră că, din punct de vedere ideologic, PSD ar putea fi mai aproape de Partidul Popular European decât de familia socialiștilor europeni.

„Știți foarte bine că deja de un an și jumătate Mihai Tudose vorbea să treacă PSD-ul la Partidul Popular European (PPE), spunând că există mai multe legături din punct de vedere ideologic, politic, a politicilor publice cu popularii europeni, decât cu socialiștii, astfel încât chiar dacă vor rămâne la socialiști probabil se vor duce mult mai aproape de linia de centru-dreapta sau chiar dreapta, pentru că asta a fost linia partidului de multă vreme, de 25 de ani”, a mai adăugat acesta.

Întrebat dacă noua orientare ar putea apropia PSD de discursurile promovate de Viktor Orban în Ungaria sau Robert Fico în Slovacia, Andrei Țăranu a declarat: „Nu cred că PSD va adopta o retorică suveranistă. Grindeanu e un centrist, în sensul românesc al cuvântului. Faptul că se află la guvernare îl obligă să mențină un discurs pro-UE și pro-NATO”.

Analistul politic consideră că Sorin Grindeanu își pregătește deja terenul pentru a prelua funcția de prim-ministru.

„Ca să rămână într-o asemenea formulă, n-are altă soluție decât pur și simplu să păstreze linia actuală. PSD vrea să abordeze alegerile din 2028 fiind la guvernare. Asta nu prea e inteligent, dar atât îi duce capul. Dacă această coaliție se sparge, și tratatele, și legăturile pe care le-au făcut în fața președintelui Nicușor Dan nu vor mai exista”, a mai afirmat acesta.

În ședința Consiliului Politic Național, Grindeanu a anunțat că PSD renunță la eticheta de „partid progresist” și se definește drept un partid modern de centru-stânga, orientat spre valorile naționale, religioase, tradiționale și pro-europene.