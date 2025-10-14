Decizie definitivă a CSJ: „Democrația Acasă” rămâne fără alocațiile de la bugetul de stat

Republica Moldova. Partidul Politic „Democrația Acasă” rămâne fără alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis recursul Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a respins cererile depuse de avocații formațiunii conduse de Vasile Costiuc.

Instanța supremă a stabilit că sancțiunea aplicată de CEC este „legală, temeinic motivată și proporțională cu gravitatea și caracterul repetat al încălcărilor privind finanțarea campaniei electorale”. Judecătorii au concluzionat că hotărârea Curții de Apel Centru din 9 octombrie, care anulase parțial decizia CEC, a fost emisă cu ignorarea cadrului normativ și a jurisprudenței constante în materie electorală.

Potrivit deciziei Curții Supreme, Comisia Electorală Centrală a fost obligată să aplice sancțiunea complementară prevăzută de articolul 102 din Codul electoral, întrucât încălcările privind transparența financiară au fost constatate în mod repetat pe parcursul campaniei electorale.

„Decizia autorității electorale răspunde unei nevoi reale de protejare a integrității procesului electoral și nu depășește, prin severitate, scopul urmărit de lege”, se menționează în hotărârea CSJ.

Aceasta este definitivă și executorie, ceea ce înseamnă că formațiunea nu va mai beneficia de fonduri publice timp de un an.

Liderul partidului, Vasile Costiuc, a reacționat dur la hotărârea instanței, acuzând autoritățile că încearcă să reducă la tăcere formațiunea sa, care a reușit să acceadă în Parlament fără sprijinul guvernării.

„Noi, care am trecut în Parlament fără niciun sprijin de la guvernare, ne-am întâlnit cu un Goliath care stă la ușa Parlamentului cu un buzdugan în mână și lovește în capul nostru. Și dacă nu ne pot bate în luptă cinstită, măcar banii să ni-i ia”, a declarat Costiuc, într-un video postat pe Facebook.

Acesta a calificat sancțiunea drept „extrem de dureroasă” pentru un partid parlamentar care are nevoie de resurse transparente pentru a se dezvolta democratic și a acuzat aplicarea unor „standarde duble” în raport cu alte formațiuni politice.

Partidul „Democrația Acasă” a fost sancționat de două ori, pe 3 și 5 octombrie, pentru raportare financiară incorectă, utilizarea rețelei TikTok pentru campanie electorală coordonată și implicarea unor persoane din străinătate în promovarea formațiunii. În consecință, CEC a decis suspendarea finanțării publice, sancțiune confirmată acum de instanța supremă.

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra validării celor șase mandate de deputat obținute de Partidul „Democrația Acasă” în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Partidul „Democrația Acasă” a acumulat 88.679 de voturi, echivalentul a 5,62% din totalul sufragiilor valabil exprimate la alegerile parlamentare din 2025, reușind astfel să depășească pragul electoral și să obțină reprezentare parlamentară.