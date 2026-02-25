Social

Un nou protest în învățământ. Profesorii vor noi creșteri de salarii

Protest profesori. Sursa foto: INQUAN/George Călin
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a anunțat că organizează miercuri un protest la Palatul Cotroceni, sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată”. La acţiune sunt așteptate aproximativ 500 de persoane, care vor manifesta între orele 12:00 și 13:30, potrivit organizatorilor.

Protest le Palatul Cotroceni

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret și Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater transmit că protestul urmărește să tragă un semnal de alarmă privind efectele negative ale politicilor adoptate de Guvern asupra sistemului de învăţământ.

Conform acestora, măsurile bugetare au impact direct asupra salariilor, condiţiilor de muncă și statutului cadrelor didactice.

„Suntem în stradă pentru a apăra demnitatea profesiei și a atrage atenţia asupra reducerilor care afectează calitatea educaţiei din România”, a transmis comunicatul comun al federaţiilor.

Declanșarea unei grele generale

Pentru a-și face vocea auzită, sindicaliştii nu exclud declanșarea unei greve generale pe durata examenelor naţionale. Totodată, la începutul lunii februarie, aceștia au lansat o campanie de strângere de semnături pentru o iniţiativă legislativă cetăţenească menită să anuleze prevederile din Legea 141/2025, considerate „anti-educaţie” de către angajaţii din sistem.

A mai avut loc un protest

Conform regulilor, pentru ca Parlamentul să ia în discuţie iniţiativa, este necesară colectarea a cel puţin 100.000 de semnături. Sindicaliştii fac apel la cadrele didactice și cetăţeni să se implice activ în campanie pentru a atinge acest obiectiv.

”Pentru luarea în discuţie a acestei iniţiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem la Parlament tabele care să conţină cel puţin 100.000 de semnături”, le-au spus sindacatele angajaților din educație.

Manifestarea de miercuri, la care participă Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater, se desfășoară la doar câteva săptămâni după protestul de la începutul lunii februarie, organizat la Guvern, dar și după demonstraţiile poliţiştilor și militarilor care au pichetat sediul Executivului în ziua precedentă.

