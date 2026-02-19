Ministerul Educației schimbă, din toamnă, sistemul de notare pentru elevi. Standardele devin obligatorii în toate școlile

Ministerul Educației introduce criterii unitare de evaluare pentru toate școlile din România. Profesorii vor fi obligați să respecte noile standarde, iar abaterile pot atrage sancțiuni disciplinare, relatează observatornews.ro.

Din anul școlar viitor, modul în care sunt acordate notele în școli va fi reglementat prin standarde naționale obligatorii. Ministerul Educației anunță aplicarea unor criterii unitare de evaluare, valabile în toate unitățile de învățământ.

Măsura vizează disciplinele din trunchiul comun, de la clasele primare până la clasa a IX-a. Scopul declarat este reducerea diferențelor de notare dintre profesori și școli. În practică, aceeași lucrare ar trebui să primească aceeași notă, indiferent unde este corectată.

Noile reguli nu vor avea caracter orientativ. Aplicarea lor va fi obligatorie, iar nerespectarea standardelor poate atrage verificări și sancțiuni disciplinare.

Inspectoratele școlare vor urmări modul în care sunt respectate noile cerințe. Controlul se va face prin inspecții frontale, generale sau tematice.

Inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratul Școlar Județean Timiș a precizat că verificările vor putea include și analiza modului de notare.

„Sigur că prin inspecţiile frontale, generale şi tematice, noi putem să ne aplecăm şi să verificăm şi modalitatea de notare a elevilor, însă nu să ne erijăm în poliţişti, să fim pe urmele colegilor noştri, să vedem dacă au procedat sau nu au procedat corect. Eu cred că trebuie să rămână şi la latitudinea profesorului. Profesorul e zilnic cu ei şi vede ce poate băiatul sau fata”, a declarat acesta.

Autoritățile susțin că uniformizarea evaluării este o prioritate și că aplicarea standardelor va contribui la creșterea echității în sistem.

Introducerea noilor reguli ridică însă semne de întrebare în rândul profesorilor. O parte dintre aceștia afirmă că nu au avut încă acces la standardele detaliate pe care trebuie să le aplice din toamnă.

Directorul Colegiului Național Bănățean a avertizat asupra riscurilor unei implementări rapide.

„Nu sunt convins că vom reuşi într-un timp atât de scurt. Există riscul major de a crea un efect de generozitate în cadrul sistemului, o avalanşă de note de 10 pe linie, ca să nu mai avem discuţii despre standardele de evaluare”, a transmis acesta.

Profesorii spun că vor încerca să aplice criteriile obiectiv, fără a ignora parcursul individual al elevilor. „Cred că până la urmă rămânem profesori şi vom putea aplica atât standardele obiectiv, dar să ţinem cont şi de elevi şi de progresul lor”, a declarat un profesor de limbă germană.

Cadrele didactice atrag atenția că nu toate materiile pot fi încadrate ușor în bareme stricte. La discipline precum limba și literatura română, evaluarea presupune aprecierea creativității, a expresivității și a capacității de interpretare.

Aceste elemente nu pot fi cuantificate la fel de simplu ca un exercițiu cu răspuns unic. Profesorii susțin că flexibilitatea rămâne esențială în astfel de situații.

Standardele unitare sunt menționate în Legea învățământului preuniversitar, însă până acum nu au fost puse în practică la nivel național. Anul școlar următor va marca prima etapă de aplicare efectivă.

Autoritățile susțin că schimbarea este necesară pentru a asigura tratament egal tuturor elevilor. În perioada următoare, rămâne de văzut cum vor fi aplicate noile reguli în fiecare școală și cum va influența uniformizarea sistemului de notare activitatea didactică de zi cu zi.