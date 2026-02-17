Anul școlar 2026 – 2027, structură finală. Calendarul cursurilor și al vacanțelor

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial ordinul care stabilește structura anului școlar 2026 – 2027. Noul an școlar va începe pe 7 septembrie și va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Există însă excepții: clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă vor avea 34 de săptămâni de cursuri, încheind anul pe 4 iunie 2027.

Clasa a VIII-a va finaliza anul pe 11 iunie, iar elevii din liceele tehnologice, cu excepția clasei a IX-a și a celor menționate anterior, și cei din învățământul profesional vor avea 37 de săptămâni de cursuri, cu final pe 25 iunie 2027. În învățământul postliceal, durata cursurilor rămâne conform planurilor în vigoare.

Anul școlar este împărțit în intervale de cursuri și vacanțe. Prima perioadă de cursuri va fi între 7 septembrie și 23 octombrie, urmată de vacanța din 24 octombrie – 1 noiembrie.

Următoarele intervale de cursuri sunt între 2 noiembrie și 22 decembrie, 11 ianuarie – 12 sau 19, respectiv 26 februarie, și 22 februarie – 23 aprilie, datele exacte putând fi ajustate de inspectoratele școlare județene în urma consultărilor cu cadrele didactice și părinții. Ultimul semestru se va desfășura între 5 mai și 18 iunie 2027.

Vacanțele sunt programate între 24 octombrie – 1 noiembrie, 23 decembrie – 10 ianuarie, o săptămână în perioada 15 februarie – 7 martie, 24 aprilie – 4 mai și 19 iunie – 5 septembrie 2027. Ziua de 5 octombrie, Ziua internațională a educației, și alte sărbători legale sunt zile libere de cursuri.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027, în intervale de câte cinci zile lucrătoare, stabilite de fiecare unitate de învățământ și derulate în perioade diferite de cursuri. În această perioadă, elevii din 22 de județe, printre care Bihor, Brașov, Argeș, Dolj și municipiul București, se află în vacanță de schi. Ultimul val de elevi va intra în concediu între 23 februarie și 1 martie 2026, în județe precum Satu Mare, Suceava, Sibiu, Galați și Constanța.