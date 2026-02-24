Educația, domeniul cel mai afectat de restructurări. Cât costă, în medie, un bugetar

Educația este sectorul în care s-au înregistrat cele mai mari reduceri de personal în primele șase luni ale mandatului premierului Ilie Bolojan, peste 17.000 de cadre didactice pierzându-și locurile de muncă în acest interval, potrivit datelor analizate la finalul anului 2025, potrivit datelor analizate de profit.ro.

Executivul condus de Ilie Bolojan a diminuat cu 26.800 numărul posturilor ocupate din sistemul bugetar în primele șase luni de guvernare. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2025, în sectorul public erau înregistrați 1,279 milioane de angajați, comparativ cu 1,306 milioane în decembrie 2024.

Cea mai amplă reducere s-a produs în domeniul Educației, unde au dispărut 17.400 de posturi. Cu toate acestea, la finalul anului 2025, Educația continua să fie principalul angajator din sistemul public, cu 366.763 de posturi ocupate.

Pe următoarea poziție se afla Sănătatea, cu 245.368 de angajați. Conform sursei citate, o parte semnificativă a reducerilor din Educație ar putea fi reprezentată de posturile ocupate anterior de profesori suplinitori.

În ceea ce privește administrația centrală, aflată în subordinea directă a Guvernului, numărul posturilor a scăzut cu 22.910, ajungând la 814.331 în decembrie 2025. În administrația locală, reducerea a fost de 3.890 de posturi, totalul angajaților fiind de 464.464.

Scăderi de personal au fost consemnate și în alte domenii importante ale statului. Poliția și Jandarmeria au înregistrat o diminuare de 2.209 posturi, Ministerul Apărării Naționale a redus 1.174 de poziții, iar Ministerul Finanțelor – care include ANAF și Vama – a tăiat 510 posturi.

Aceste măsuri fac parte dintr-un program mai amplu de restructurare a aparatului bugetar, inițiat de Guvernul Bolojan, cu obiectivul declarat de a stabiliza finanțele publice fără a recurge exclusiv la majorări de taxe. În același context, salariile din sectorul public au fost înghețate pentru anii 2025 și 2026, sporurile pentru condiții vătămătoare au fost eliminate, iar angajările și cheltuielile de funcționare au fost limitate.

Numărul angajaților din sectorul public depășise pragul de 1,3 milioane în octombrie 2024, apropiindu-se de nivelul din 2008, când se înregistra un record de 1,398 milioane de posturi ocupate. Ulterior, în urma ajustărilor din perioada 2009–2010, pe fondul acordurilor cu FMI, efectivele au scăzut la 1,266 milioane în 2010, iar cel mai redus nivel a fost atins în 2014, cu aproximativ 1,18 milioane de angajați.

La finalul anului 2025, cei mai mari angajatori din sectorul bugetar erau Educația, cu 366.763 de posturi, autoritățile executive locale, cu 279.058, Sănătatea, cu 245.368, Poliția și Jandarmeria, cu 124.671, Apărarea, cu 74.813, și Finanțele, cu 23.804.

Potrivit datelor disponibile, costul mediu lunar al unui angajat bugetar este de 10.959 de lei brut, ceea ce corespunde unui salariu net de aproximativ 6.411 lei. În cazul personalului din companiile de stat, costul mediu lunar este de 9.590 de lei brut, echivalentul unui venit net de circa 5.610 lei.