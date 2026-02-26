Bolojan îi răspunde indirect lui Grindeanu: Partidele au dreptul la consultări, eu am obligații față de România

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a evitat să comenteze demersurile anunțate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind extinderea consultărilor interne din PSD pe tema rămânerii în coaliția de guvernare.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, unde premierul a participat la întâlniri cu oficiali europeni.

Ilie Bolojan a afirmat că nu a urmărit declarațiile făcute în țară, întrucât agenda sa a inclus mai multe întâlniri la nivel european. El a subliniat că formațiunile politice au dreptul să ia decizii în interiorul propriilor structuri.

„Sigur, partidele politice și liderii politici au dreptul să-și facă consultările interne, așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații, asta este opțiunea lor. Responsabilitatea mea și obligația ca premier este ca, atât timp cât sunt la acest post, să fac ceea ce trebuie pentru România”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că respectarea cetățenilor presupune aplicarea programului pe baza căruia a fost constituit actualul Guvern.

„Respectându-i pe cetățeni înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare, să respecți partenerii și să urmărești ca programul care a fost anunțat să fie pus în practică. Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare și să-l pun în practică. Asta este ceea ce pot să vă spun legat de aceste declarații”, a afirmat premierul.

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, într-o coaliție formată din patru partide și grupul minorităților, premierul trebuie să răspundă în fața tuturor partenerilor.

„Noi nu l-am simțit pe Bolojan ca fiind premierul unei coaliții, ci a fost premierul mai degrabă al unei formațiuni, și acela nu e PNL-ul, ci e USR-ul. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde doar în fața unui singur partid”, a declarat Grindeanu.

PSD a anunțat anterior că își extinde consultările interne privind continuarea susținerii actualei coaliții de guvernare.