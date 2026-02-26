PSD pune condiții coaliției: Sprijinul pentru Guvernul Bolojan, decis în funcție de buget

PSD anunță, pe pagina oficială de Facebook, că analizează susținerea coaliției de guvernare și că decizia finală va depinde de bugetul pentru 2026. Formațiunea subliniază dreptul suveran de a decide intern, pe fondul încălcării acordului politic de către partenerii de guvernare.

Partidul Social Democrat (PSD) a transmis joi că nu a cerut formațiunii national-liberale să propună un alt premier în locul lui Ilie Bolojan și nici Uniunii Salvați România (USR) să retragă miniștrii din guvern.

Într-un comunicat oficial, PSD precizează însă că este „dreptul suveran și democratic” al conducerii partidului să analizeze, în cadrul forurilor interne, dacă și în ce condiții va continua să sprijine actuala coaliție de guvernare.

„PSD nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern. Însă cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD.

Deci este dreptul suveran și democratic al conducerii PSD de a analiza în forurile interne ale partidului dacă și în ce condiții va continua să susține actuala coaliție de guvernare. PSD a anunțat public, cu mai multe luni în urmă, că a demarat acest proces de consultare internă și că decizia finală va depinde inclusiv de propunerea de buget pentru anul 2026”, se arată în comunicatul publicat pe pagina de Facebook a PSD.

Social-democrații explică faptul că discuțiile interne au fost declanșate de „numeroasele încălcări ale acordului politic al coaliției”, pe care unii parteneri le-au făcut prin decizii luate fără consultare și fără consens în cadrul guvernului.

PSD susține că, în ciuda diferențelor doctrinare, a sprijinit prin vot formula de guvernare actuală pentru a asigura stabilitate politică României.

„Susținerea PSD nu poate fi acordată în orice condiții și indiferent de câte ori se încalcă acordul politic de către celelalte partide. PSD a cerut și cere în continuare partenerilor să respecte interesele alegătorilor PSD, care au mare pondere în structura electorală a actualei coaliții. Ca atare, este legitim ca PSD să reacționeze atunci când măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii cu venituri mici și medii”, se precizează în comunicat.

PSD mai arată că, după perioada de austeritate severă, viitorul buget al țării trebuie să aloce fonduri pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile. Partidul subliniază că decizia privind continuarea susținerii coaliției va fi influențată în mod direct de măsurile economice și bugetare propuse pentru 2026.

Astfel, consultările interne vor continua, iar decizia finală a PSD asupra sprijinului acordat guvernului va depinde de respectarea acordurilor politice și de protecția cetățenilor cu venituri mici și medii.