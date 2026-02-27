Parchetul General, sesizat de AEP cu privire la finanțarea campaniei lui Nicușor Dan. Există suspiciuni cu privire la donatori

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis o sesizare către Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Informația apare într-un document semnat de președintele instituției, Adrian Țuțuianu.

Documentul arată că instituția a decis să informeze organele de urmărire penală „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Potrivit actului, suspiciunile vizează atât identitatea unor donatori, cât și modul în care au fost finanțate activitățile din campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Sesizarea ar fi fost formulată încă din 2025, în perioada în care instituția era condusă de Zsombor Vajda, reprezentant al UDMR.

Verificările AEP au fost realizate în cadrul controlului privind finanțarea campaniei pentru alegerea președintelui României din 2025. Echipa desemnată a analizat modul în care au fost declarate și gestionate veniturile și cheltuielile, pentru a stabili dacă fondurile utilizate respectă legislația electorală în vigoare.

Au fost examinate documentele depuse pentru decontare și rambursare, inclusiv contracte, facturi și alte acte justificative. Controlul a urmărit dacă serviciile declarate au fost efectiv prestate în perioada campaniei și dacă acestea corespund scopului electoral pentru care au fost raportate.

Analiza a vizat corelarea strictă între documentația prezentată și activitățile desfășurate în realitate.

În urma evaluării, autoritatea ar fi identificat plăți pentru anumite cheltuieli electorale în cazul cărora nu ar fi fost demonstrată realitatea și exactitatea serviciilor prestate. Printre aspectele semnalate se află solicitări de rambursare pentru cercetări sociologice realizate în afara perioadei de campanie, precum și difuzarea unor materiale de propagandă produse de firme care, conform documentelor analizate, nu aveau relații contractuale cu candidatul.

Valoarea totală a cheltuielilor asupra cărora planează suspiciuni este de 870.384,10 lei. Concluziile controlului indică posibile abateri de la normele legale privind finanțarea campaniilor electorale, urmând ca Parchetul General să stabilească dacă sunt întrunite elementele unor fapte de natură penală.