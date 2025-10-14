Monden

Dan Diaconescu a rămas fără emisiune. S-a aflat în direct

Comentează știrea
Dan Diaconescu a rămas fără emisiune. S-a aflat în directSursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Colaborarea dintre Dan Diaconescu și Canal 33 s-a încheiat după doar șase luni de colaborare, oficializată de conducerea postului de televiziune. Decizia vine în contextul mai multor episoade controversate, în care conținutul emisiunii realizatorului TV a intrat în conflict cu normele audiovizuale.

Dan Diaconescu și-a anunțat plecarea în direct

Dan Diaconescu, care a început să prezinte emisiuni-maraton pe Canal 33 în martie 2025, și-a anunțat despărțirea chiar în timpul ediției de sâmbătă. El a precizat că, începând cu 22 octombrie, va continua pe o altă rețea de cablu, marcând astfel încheierea colaborării cu televiziunea care l-a readus în atenția publicului după o perioadă lungă de absență.

Diaconescu

Diaconescu. Sursa foto Captură video

„El își dorea să cheme invitații și să-i lase să vorbească orice, dar există o legislație”, au declarat surse din conducerea Canal 33 pentru Pagina de Media.

Controverse și tensiuni

Relația dintre prezentator și Canal 33 s-a tensionat rapid, după ce mai multe momente din emisiune au stârnit reacții publice și au atras atenția autorităților. Printre acestea, declarațiile invitatului Marian Vanghelie, care a lansat atacuri la adresa lui Victor Ponta, au condus la sancțiuni din partea Consiliului Național al Audiovizualului.

România iese din corul Europei. Irina Deleanu, președinta FRGR, de partea japonezului Morinari Watanabe și a rețelei pro-ruse din Federația Internațională de Gimnastică (FIG)
România iese din corul Europei. Irina Deleanu, președinta FRGR, de partea japonezului Morinari Watanabe și a rețelei pro-ruse din Federația Internațională de Gimnastică (FIG)
PMB vrea să interzică mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf
PMB vrea să interzică mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf
Diaconescu

Diaconescu. Sursa foto Captură video

De asemenea, în ziua alegerilor din Republica Moldova, intervenția telefonică a lui Cozmin Gușă a generat un nou conflict. Acesta a fost nemulțumit de mesajul de pe burtieră „Moldova face un pas spre Europa sau înapoi spre jugul rusesc” și a cerut modificarea titlului. Legătura telefonică a fost întreruptă imediat, ceea ce a amplificat tensiunile dintre echipa emisiunii și invitați.

Decizia oficială a postului

Proprietarul Canal 33, Alexandru Răducanu, a confirmat decizia de a întrerupe colaborarea și a explicat motivele care au stat la baza acesteia.

„Am ajuns la un punct în care am considerat că ne facem mai mult rău decât bine. Da, emisiunea a reprezentat un câștig pe partea de audiență, dar un risc în ceea ce privește respectarea legislației audiovizuale”, a declarat Răducanu.

Dan Diaconescu își continuă activitatea într-un alt cadru, cu o nouă emisiune care va fi produsă într-un studio al redacției Cancan. Prezentatorul își va relua formatul său caracteristic, cu invitați diverși și discuții controversate, dar într-un mediu mai controlat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:21 - Apple va schimba brandul serviciului de streaming
12:14 - Cinci greșeli frecvente pe care le fac șoferii când aleg anvelopele de iarnă
12:02 - România iese din corul Europei. Irina Deleanu, președinta FRGR, de partea japonezului Morinari Watanabe și a rețelei ...
12:00 - Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
11:55 - Condamnat pentru că a furat din apartamente de pe Booking, pe care le-a închiriat cu nume fals
11:42 - PMB vrea să interzică mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf

HAI România!

Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!

Proiecte speciale