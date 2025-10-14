Dan Diaconescu a rămas fără emisiune. S-a aflat în direct

Colaborarea dintre Dan Diaconescu și Canal 33 s-a încheiat după doar șase luni de colaborare, oficializată de conducerea postului de televiziune. Decizia vine în contextul mai multor episoade controversate, în care conținutul emisiunii realizatorului TV a intrat în conflict cu normele audiovizuale.

Dan Diaconescu, care a început să prezinte emisiuni-maraton pe Canal 33 în martie 2025, și-a anunțat despărțirea chiar în timpul ediției de sâmbătă. El a precizat că, începând cu 22 octombrie, va continua pe o altă rețea de cablu, marcând astfel încheierea colaborării cu televiziunea care l-a readus în atenția publicului după o perioadă lungă de absență.

„El își dorea să cheme invitații și să-i lase să vorbească orice, dar există o legislație”, au declarat surse din conducerea Canal 33 pentru Pagina de Media.

Relația dintre prezentator și Canal 33 s-a tensionat rapid, după ce mai multe momente din emisiune au stârnit reacții publice și au atras atenția autorităților. Printre acestea, declarațiile invitatului Marian Vanghelie, care a lansat atacuri la adresa lui Victor Ponta, au condus la sancțiuni din partea Consiliului Național al Audiovizualului.

De asemenea, în ziua alegerilor din Republica Moldova, intervenția telefonică a lui Cozmin Gușă a generat un nou conflict. Acesta a fost nemulțumit de mesajul de pe burtieră „Moldova face un pas spre Europa sau înapoi spre jugul rusesc” și a cerut modificarea titlului. Legătura telefonică a fost întreruptă imediat, ceea ce a amplificat tensiunile dintre echipa emisiunii și invitați.

Proprietarul Canal 33, Alexandru Răducanu, a confirmat decizia de a întrerupe colaborarea și a explicat motivele care au stat la baza acesteia.

„Am ajuns la un punct în care am considerat că ne facem mai mult rău decât bine. Da, emisiunea a reprezentat un câștig pe partea de audiență, dar un risc în ceea ce privește respectarea legislației audiovizuale”, a declarat Răducanu.

Dan Diaconescu își continuă activitatea într-un alt cadru, cu o nouă emisiune care va fi produsă într-un studio al redacției Cancan. Prezentatorul își va relua formatul său caracteristic, cu invitați diverși și discuții controversate, dar într-un mediu mai controlat.