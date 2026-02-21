Fost șef al arestului central: Diferența dintre un infractor obișnuit și un politician ajuns la Beciul domnesc este simțul realității

Dumitru Tudor, cel care a condus vreme de doi ani arestul central, a explicat că există diferențe clare între infractorii obișnuiți și vreun politician ajuns în spatele gratiilor. Acesta din urmă a explicat că în momentul în care ajung după gratii, astfel de oameni suferă un șoc.

Politicienii care ajung după gratii au impresia că în continuare au putere. Ba mai mult de multe ori încearcă să își exercite această putere asupra celor care se află și ei după gratii, spune Marian Tudor. ”Problema e simțul realității. Un om care este de notorietate publică, în momentul în care intră are impresia că are influență asupra oamenilor.

Și află că e în cameră cu patru oameni pierduți, fără nimic asupra lor, dar ei știu doar violență. Și el le spune că este parlamentar. Și ei îi spun că nu îi interesează, iar apoi îl iau la întrebări legat de încălțări, ce are în bagaj, și îl lasă fără lucruri. Pentru că atunci nu contează”, a spus polițistul.

Cât privește tăria psihică, acesta a explicat că la un moment dat au cedat toți din cauza locului în care au ajuns. ”Politicienii sunt versați în comunicare și se adaptează. Sunt oameni care încearcă că promită, să dea. Oameni care au cedat psihic au fost foarte mulți. Cât am fost eu acolo, toți”, a mai spus el.

Printre politicienii care au ajuns la arestul central s-au numărat: Adrian Năstase, Sorin Ovidiu Vântu, Cătălin Voicu, George Becali, george Copos, Elena Udrea, Radu Mazăre. Mulți dintre ei au fost doar în trecere, în drumul către Penitenciarul unde urmau să își ispășească pedeapsa.

Este și cazul lui Adrian Năstase care nu a fost niciodată arestat preventiv, ci doar condamnat în două dosare de corupție. De altfel, el a fost și cel care a încercat să își pună capăt zilelor înainte de ajunge după gratii