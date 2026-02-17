Femeile sunt mult mai agresive decât bărbații în detenție. Asistenta de la spitalul Giulești, la un pas să fie linșată

Marian Tudor, fostul șef al Arestului Central a explicat la un podcast faptul că femeile sunt mult mai violente ca bărbații. Ba mai mult, asistenta de la Giulești care a ajuns în arest a fost la un pas de a fi agresată de celelalte deținute.

Când vine vorba despre violență după gratii, femeile par să fie campioane. ”Erau camere speciale pentru femei. De obicei, în detenție, potrivit experienței mele, femeile sunt mult mai violente, decât bărbații în detenție.

Sunt violente și am avut situația cu asistenta de la Maternitatea Giulești. Ea fost arestată, ca asistentă, acuzată de moartea acelor copii. Era vorba despre cei șase copii și alții care au fost răniți”, a povestit Marian Tudor.

Fostul polițist a explicat că a fost o provocare să o protejeze. ”Problema cu românii este următoarea. Că dacă se spune că ea e autoarea, chiar dacă nu există o sentință, atunci ea trebuie să moară. Iar în detenție unde aveam femei arestate, erau femei cu foarte mulți copii pentru că sunt din zona asta unde au mulți copii, se îndeletnicesc cu vânzări de droguri, arme, proxenetism.

Și atunci când au auzit că vine ea, în toate camerele toate femeile se așteptau să îi facă rău. Dar mă așteptam la răul cel mai rău. Nu au așteptat vreo decizie a justiției, au văzut la televizor și au decis: ea e vinovată”, a mai spus el.

A ajuns să fie cercetat și de Avocatul Poporului din această cauză. ”Atât de mult a trebuit să mă concentrez asupra integrității corporale și psihice a femeii acesteia, încât pentru mine a fost un efort colosal. Și nu doar asta, ci și anchetele care s-au făcut asupra mea din niște zone extrem de importante, doar ca România să piardă niște procese la CEDO.

Femeia asta nici nu știe ce război am dus cu niște avocați care ar fi vrut să o reprezinte. Presiunea a fost imensă. Nu știu dacă a fost cercetat cineva vreodată de avocatul poporului, dar eu am fost”, a mai explicat fostul polițist.