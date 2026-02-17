Din culisele arestului. Controale și episoade care au scos din minți deținuți celebri

Marian Tudor, cel care a condus arestul central în perioada în care acolo ajungeau foarte multe persoane cunoscute face dezvăluiri halucinante. Care era protocol pe care l-a respectat fiecare persoană care a ajuns acolo, dezvăluit chiar de șeful arestului.

Marian Tudor, fost șef al arestului central și ale altor unități de detenție a povestit ce se întâmplă de fapt în spatele gratiilor. 14 ani și-a petrecut în tot felul de unități din acest profil. Iar procedura la venire este una dură.

”Trebuie să te dezbraci, ridici tălpile, faci genoflexiuni, tușești, limba afară. Sunt controlați minuțios peste tot. Se tăvălesc pe jos plâng urlă fac spume la gură, se aruncă cu capul în perete, își fac nevoiele și aruncă unii pe alții”, a povestit acesta.

De asemenea, polițistul a mai povestit că se încercau introducerea ilegală a telefoanelor, dar și a altor lucruri. ”Când vedeai sarmale știai că din 20 de sarmale unul s-ar putea să fie Nokia”.

Pe de altă parte, el insuși a fost vizat de mai mulți arestați. ”Au vrut să mă ia ostatic, am fost amenințat , mi s-au promis filme porno, mi s-au înscenat niște flagrante”, a mai spus Marian Tudor.

Gheorghe Vlădan a fost cel care a reușit să sperie o celulă întreaga. ”5 alfa băgați în cameră ci criminalul de la perla în două minute au ajuns dublu W. Unul mi-a pupat mâna și mi-a zis: ”tăticule scoate-ne de aici că ne omoară ăsta!„, a mai povestit poliștistul. Pe de altă parte nici scenele cu amanta și soția în același timp la vorbitor nu au fost rare.

”A fost un astfel de moment, s-au și păruit. Una cu copiii, cealaltă cu copiii și amândouă strigau că ea e soția”. De altfel, la acel moment și Borcea primea vizite și de la amantă și de la soție, dar nu s-au văzut între ele acolo. Și nu în ultimul rând, Marian Tudor a povestit că femeile sunt mai violente ca bărbații după gratii.