Șeriful din Las Vegas, târât în justiție pentru că refuză să elibereze un recidivist cu 35 de arestări. Cazul ajunge la Curtea Supremă

Șeriful din Las Vegas refuză să elibereze un bărbat cu 35 de arestări la activ, deși un judecător a decis plasarea recidivistului sub monitorizare electronică. Cazul a ajuns la Curtea Supremă din Nevada, relatează foxnews.com.

Șeriful Kevin McMahill din ținutul Clark a refuzat să-l elibereze pe Joshua Sanchez-Lopez, un recidivist cu 35 de arestări, chiar după ce un judecător din Las Vegas a decis plasarea acestuia sub monitorizare electronică. Disputa juridică privind cine are ultimul cuvânt în astfel de cazuri a fost trimisă acum la Curtea Supremă din Nevada.

Judecătorul Eric Goodman de la Curtea de Justiție din Las Vegas hotărâse ca Sanchez-Lopez să fie eliberat pe o cauțiune de 25.000 de dolari și plasat sub un program de monitorizare electronică „la nivel înalt”, echivalentul arestului la domiciliu.

Autoritățile au refuzat însă să pună în aplicare decizia, invocând istoricul criminal al bărbatului și riscul pe care acesta îl poate reprezenta pentru comunitate.

„Trebuie să ne uităm la acest caz și să ne întrebăm: ‘Este acesta un bărbat pe care programul nostru de supraveghere electronică îl poate monitoriza în siguranță în comunitate?’ Este o problemă de siguranță publică” a declarat Mike Dickerson, consilier general adjunct al Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas.

Joshua Sanchez-Lopez, în vârstă de 36 de ani, are un trecut criminal complex, cu 35 de arestări și condamnări anterioare pentru droguri și omor involuntar. Poliția relatează, printre altele, un incident din 2020, când Sanchez-Lopez a fugit din custodie fiind înarmat, postând ulterior pe Snapchat o fotografie cu brățara electronică și mesajul „am fost urmărit din nou”.

Aceste antecedente au stat la baza refuzului șerifului de a-l elibera, mai ales că bărbatul a avut încălcări repetate ale programului de monitorizare, mandate anterioare și neprezentări în instanță.

„Când cineva are zeci de arestări anterioare și un istoric de încălcări, ridică serioase întrebări privind siguranța eliberării sale în comunitate”, a declarat David Moody, fost detectiv și președinte de stat al Frăției Ofițerilor de Poliție din Nevada.

Șeriful și asociațiile de polițiști susțin că legea statală îi conferă autoritatea de a decide cine poate fi plasat sub supraveghere electronică. „Potrivit legii statului, este foarte clar că șeriful decide dacă cineva poate fi plasat sub monitorizare supravegheată. Este în custodia lui și sub supravegherea lui, deci decizia îi revine”, a explicat Steve Grammas, președinte al Asociația de Protecție a Polițiștilor din Las Vegas.

Avocatul lui Sanchez-Lopez contestă însă acest punct de vedere. „Argumentul este complet greșit. Este treaba judecătorului ales să decidă dacă cineva acuzat de o infracțiune ar trebui eliberat și în ce condiții”, a afirmat P. David Westbrook.

Cazul a atras atenția în mediul online, cu comentarii care laudă șeriful pentru decizia sa. „Acesta este șeriful nostru. Îl susținem necondiționat” și „Închinați-vă la Regele Kevin” au fost doar două dintre comentarii.

Curtea Supremă din Nevada nu a stabilit încă o dată pentru analiza contestației pe care a făcut-o Kevin McMahill. În prezent, șeriful ținutului Clark și Departamentul de Poliție Metropolitană din Las Vegas susțin că nu vor încălca legea pentru a permite ca un individ considerat periculos să fie eliberat în comunitate.