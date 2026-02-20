Poliția atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă. Cum sunt păcălite victimele 

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău avertizează asupra unei noi metode de fraudă, prin care persoane care se prezintă drept polițiști sau reprezentanți ai băncilor induc panică victimelor și, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale”, le conving să retragă bani din bancă și să îi depună într-un ATM pentru criptomonede.

Potrivit datelor prezentate vineri de IPJ Bacău, infractorii contactează victimele prin mai multe metode, printre care mesaje e-mail de tip spam, ferestre pop-up, mesaje pe rețelele sociale sau apeluri telefonice din partea unor persoane care pretind că reprezintă societăți comerciale, bănci ori autorități. Acestora li se vorbește fie despre posibilitatea unor câștiguri mari din tranzacționarea de criptomonede, fie despre existența unei „anchete”, a unui „cont compromis” sau a unei „datorii urgentă”.

Victima primește fie un apel fals „de la poliţie” sau „de la bancă”, fie un mesaj în care i se spune că are datorii ori că identitatea sau contul i-au fost compromise. În alte situații, i se prezintă o poveste romantică sau o ofertă de „investiţie sigură”. Escrocul susține că reprezintă o autoritate, precum ANAF, Poliția Română, Europol, sau o instituție bancară.

Variante de mesaje transmise de escroci: „Contul dvs. este implicat într-o fraudă şi trebuie securizat”, „Un nepot a fost arestat sau are probleme de sănătate”, „Transferăm temporar banii într-un cont sigur”, „Există un mandat de arestare pe numele dumneavoastră”.

Ulterior, infractorii îi cer persoanei contactate să nu închidă telefonul și să nu discute cu nimeni, invocând existența unei „o investigaţie confidenţială”. Apoi o îndrumă să retragă numerar de la bancă, să se deplaseze la un ATM de criptomonede, să scaneze un cod QR transmis de aceștia și să depună banii, care sunt transformați pe loc în criptomonede și trimiși în portofelul infractorilor.

„După confirmarea tranzacţiei, apelul se încheie, numărul devine inactiv, iar fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale pentru a fi spălate. Fraudatorii sunt antrenaţi să vorbească calm, autoritar şi convingător. Victimele sunt, de obicei, persoane care nu sunt familiarizate cu criptomonedele. Sistemele de criptomonede permit tranzacţii rapide şi ireversibile, nu necesită un cont bancar al infractorului şi sunt dificil de urmărit la nivel internaţional”, a anunțat Poliția, menționând că este aproape imposibil ca banii astfel transferaţi să mai fie recuperaţi.

Polițiștii transmit că solicitarea de a păstra secretul, cererea de a depune bani într-un crypto ATM și presiunea exercitată asupra persoanei contactate indică o tentativă de fraudă. Totodată, aceștia subliniază că nicio instituție oficială nu solicită plăți prin criptomonede.

Pentru a evita acest tip de fraudă, polițiștii recomandă cetățenilor să contacteze direct instituția menționată, folosind numărul oficial, să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute și să anunțe imediat orice tentativă de înșelăciune la cea mai apropiată unitate de poliție.

„Încurajăm cetăţenii să discute deschis cu familiile lor despre acest tip de fraudă şi să le explice că nicio autoritate nu solicită plăţi în criptomonede. Prevenţia şi informarea sunt cele mai eficiente arme împotriva acestor infracţiuni. Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi de poliţie sau accesaţi portalul de petiţii al Poliţiei Române, selectând unitatea teritorială aferentă domiciliului”, a mai anunțat Poliția.