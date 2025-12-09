Social

Doi bărbați, reținuți după ce au exploatat o față în vârstă de 16 ani. Unul dintre ai realizat și un film indecent

Doi bărbați, reținuți după ce au exploatat o față în vârstă de 16 ani. Unul dintre ai realizat și un film indecent
Doi bărbați din Neamț psunt acuzați că au exploatat sexual o minoră în vârstă de 16 ani și au fost arestați preventiv, astăzi. Cei doi au profitat de faptul că tânăra era instituționalizată. Mai mult, unul dintre cei doi bărbați a produs materiale video cu conținut pornografic.

Mari probleme cu legea pentru doi băbați din Neamț, care au profitat de o minoră în vârstă de 16 ani. Se cere arest preventiv

Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au transmis, marţi, că două persoane, una în vârstă de 26 ani şi alta de 40 de ani, sunt cercetate pentru trafic de minori. De asemenea, tot în acest caz, persoana de 40 de ani este anchetată şi pentru pornografie infantilă.

„Victima ar fi fost determinată să întreţină relaţii sexuale contra cost”

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la finele lunii noiembrie 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei persoane vătămate minore (16 ani), instituţionalizată, persoana de 40 de ani ar fi recrutat-o şi, împreună cu persoana de 26 ani, ar fi adăpostit-o în diverse locaţii, în scopul exploatării sexuale. Victima ar fi fost determinată să întreţină relaţii sexuale contra cost, sumele provenite din activitatea infracţională fiind însuşite de către persoanele în cauză”, au transmis reprezentanţii de la IPJ Neamţ.

Bărbatul de 40 de ani a realizat un film cu conținut pentru adulți

De asemeneam procurorii au stabilit, în urma cercetărilor făcute, că în luna decembrie, bărbatul de 40 de ani ar fi realizat, cu ajutorul unui telefon mobil, un material video în care fata apare în ipostaze sexuale explicite, videoclip pe care l-ar fi stocat în dispozitivul respectiv.

Poliţiştii au fost făcut o percheziţie în urma căreia au fost ridicate mai multe probe ce vor intra la dosar. Cei doi bărbați au fost iniţial reţinuţi pentru 24 de ore, fiind prezentaţi apoi Tribunalului Neamţ care a decis arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

