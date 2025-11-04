Notarii publici, informări despre arbitraj. Clauză specială în contract

Un proiect care în acest moment este Senat prevede că notarii publici vor trebui să anunțe părțile unui contract despre posibilitatea de arbitraj. Acest lucru va putea fi inclus ca și clauză în contract.

În proiect se arată că în cazul în care părțile își doresc ca în contract să fie stipulată o clauză specială în caz de litigii, aceasta să fie una de arbitraj. Mai exact în loc de instanță, părțile să poată apela la o altfel de modalitate de soluționarea unui litigiu. Prin intermediul acestui proiect, senatorii vor să fie schimbe legea notarilor publici.

Inițiatorii spun că o astfel de clauză ar putea fi introdusă în contracte de locațiune între două persoane fizice. De asemenea și în cazul unui contract de vânzare a unui imobil între persoane fizice poate fi aplicată această clauză.

O astfel de clauză poate fi inclusă în contract numai dacă părțile convin asupra ei. Atunci notarul public este cel care le va aduce la cunoștință inclusiv care sunt instituțiile care organizează arbitraj instituționalizat.

Acestea trebuie să fie din circumscripția teritorială a Curții de Apel în care acesta își desfășoară activitatea. Acest tip de soluționare a unui litigiu este o formă alternativă pentru a se obține o soluție finală în contextul în care părțile nu se mai înțeleg.

În cazul unui arbitraj, părțile au un control sporit asupra legilor și procedurilor aplicabile în cazul lor. Drept urmare intervenția instanțelor este foarte limitată, în astfel de cazuri. Practic magistrații pot interveni în chestiuni de formă. Propunerea ar fi menită eliminării presiunii pe sistemul judiciar.

Asta pentru că în acest moment, oamenii preferă instanțele în locul arbitrajului atunci când vine vorba despre vreun litigiu. Iar informarea care provine direct de la notar ar putea duce la degrevarea magistraților de multe cauze civile.