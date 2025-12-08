Social Breaking news

Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu

Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Un incendiu a izbucnit, luni, la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva, iar 26 de pacienți și patru angajați au reușit să se evacueze, potrivit ISU Hunedoara.

Un incendiu a izbucnit la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva

Potrivit ISU Hunedoara, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție la ora 17.10, după incendiul izbucnit la secția de Psihiatrie.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje și autospeciale trimise de Detașamentele Deva și Orăștie, precum și de Secția Ilia. De asemenea, patru ambulanțe de la SAJ au intervenit. S-au evacuat 26 de pacienți, 19 femei și șapte bărbați, dar și patru cadre medicale.

„Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, anunța, luni seară, ISU Hunedoara.

Planul Roșu de intervenție, dezactivat

Pompierii au reușit să localizeze incendiul, care ar fi izbucnit cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric.

După ventilarea spațiilor, pacienții s-au întors în clădire, iar nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat la ora 17.52.

Incendiu minor la Staționarul 1 al Spitalului Județean de Urgență Reșița

Reamintim că, la finalul lunii noiembrie, un incendiu minor, fără flacără deschisă, dar cu degajări puternice de fum, a izbucnit la Staționarul 1 al Spitalului Județean de Urgență Reșița. Incidentul a fost raportat imediat, iar echipele de intervenție au acționat rapid pentru a limita efectele.

„A fost un incendiu de proporții mici, fără flacără deschisă, doar cu fum. În acest moment este stins, fără victime. Am evacuat în timp util pacienții și am întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a evita probleme mult mai mari”, anunța managerul spitalului, Cosmin Librimir, care afirma că incendiul a pornit într-un rost de dilatare, unde s-ar fi aflat o substanță inflamabilă.

