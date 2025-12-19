Ancheta care zguduie tenisul profesionist. Cum sunt racolați jucătorii pentru pariuri trucate și episodul din România relatat de o sportivă franceză

O investigație amplă desfășurată în ultimii doi ani de autoritățile judiciare din Franța scoate la lumină dimensiunea unui fenomen care afectează tenisul profesionist: trucarea meciurilor pentru pariuri ilegale.

Potrivit informațiilor prezentate de RMC, ancheta a dus deja la inculparea și arestarea mai multor persoane, inclusiv jucători activi sau retrași, și a scos la iveală un mecanism bine pus la punct de racolare a sportivilor vulnerabili. În acest context, o jucătoare franceză a relatat un episod petrecut în România, care ilustrează modul direct și cinic în care se încearcă influențarea rezultatelor din tenis.

Procurorii francezi au deschis ancheta în anul 2023, după ce au fost identificate pariuri suspecte plasate pe un meci de dublu disputat la un turneu de tenis din Rodez. Analiza fluxurilor de pariuri și a comportamentului sportivilor implicați a dus la identificarea unui tipar repetitiv, care a atras atenția autorităților.

În urma cercetărilor, șapte persoane au fost deja puse sub acuzare, printre care trei jucători francezi de tenis. Aceștia și-au recunoscut faptele și au admis că au acceptat să influențeze rezultatul unor partide în schimbul unor sume de bani. Ulterior, alți trei jucători au fost arestați și interogați, aceștia recunoscând la rândul lor implicarea în meciuri trucate.

Anchetatorii vorbesc despre o rețea bine structurată, care funcționa după un „modus operandi” clar și care viza în special sportivi aflați într-o situație financiară precară sau la început de carieră.

Potrivit informațiilor obținute în cadrul anchetei, liderii rețelelor de pariuri ilegale caută jucători care nu beneficiază de stabilitate financiară. Sunt vizați în special sportivi fără clasament relevant, aflați în afara circuitului de elită sau cei care participă constant la turnee ITF, unde premiile sunt reduse.

Aceștia sunt abordați direct și li se propun sume de bani în schimbul unor gesturi aparent minore, dar esențiale pentru pariuri, precum pierderea unui game, a unui set sau comiterea unor erori deliberate într-un anumit moment al meciului. Ancheta arată că rețelele pot obține câștiguri de aproximativ 100.000 de euro pentru fiecare meci trucat, în funcție de tipul și volumul pariurilor plasate.

Marine Partaud, o jucătoare franceză în vârstă de 31 de ani, fără clasament în prezent, a vorbit public despre modul în care sportivii pot fi racolați. Fostă jucătoare clasată pe locul 16 în Franța, Partaud a povestit o experiență personală care a avut loc în România, în timpul unui turneu.

„Știu că am fost abordată o dată în România, la un turneu, unde un tip mi-a spus: «Dacă pierzi primul game, îți dau 1.000 de euro cash după meci, în spatele clubului». Am realizat ce se întâmplă și mi-am zis că nu este posibil. 1.000 de euro... este trist, dar era suma pe care aș fi câștigat-o dacă aș fi învins în tot turneul. Mi s-a părut o nebunie”, a declarat Marine Partaud.

Sportiva a refuzat oferta, dar a subliniat cât de tentantă poate fi o astfel de propunere pentru jucători care trăiesc constant la limita supraviețuirii financiare.

Conform datelor publice ale Federației Internaționale de Tenis, Marine Partaud a participat la șase turnee ITF organizate în România. Patru dintre acestea au avut loc la Târgu Jiu, în anii 2015 și 2016. Un alt turneu a fost disputat la București, în 2018, unde a fost eliminată de Elena Rybakina, iar ultimul a avut loc la Brașov, în 2022.

Aceste competiții, parte a circuitului ITF, sunt frecvent menționate în anchete internaționale ca fiind vulnerabile la tentative de manipulare, din cauza premiilor reduse și a expunerii limitate.

Comisarul general Stéphane Piallat a explicat modul în care autoritățile încearcă să identifice și să destructureze aceste rețele de pariuri ilegale. Potrivit acestuia, anchetatorii folosesc mai multe surse de informații și tehnici de analiză.

„Ne bazăm pe informatori, pe informații pe care le putem obține, pe denunțuri. Putem, de asemenea, să observăm rezultate surprinzătoare. Analizăm aceste aspecte și încercăm să vedem dacă a existat un act de corupție”, a declarat Stéphane Piallat.

Analiza rezultatelor neobișnuite, corelată cu datele din piața pariurilor, reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite pentru a identifica meciurile suspecte.

Dimensiunea fenomenului este reflectată și de sancțiunile recente. Săptămâna trecută, Quentin Folliot, un jucător francez în vârstă de 26 de ani, a fost suspendat timp de 20 de ani. Acesta a fost găsit vinovat de 27 de încălcări ale Programului Anticorupție din Tenis și a fost acuzat de implicare într-o organizație criminală specializată în trucarea meciurilor.

Cazul său este prezentat de autorități drept un exemplu al toleranței zero față de corupția din tenis și al consecințelor pe termen lung pentru sportivii care aleg să colaboreze cu rețelele de pariuri ilegale.