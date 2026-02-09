Deficitul comercial al României din 2025, în scădere. Turismul, sub nivelul din 2024

Deficitul balanței comerciale a României a ajuns în 2025 la 32,7 miliarde de euro, în scădere cu 673 de milioane de euro, respectiv 2%, față de nivelul înregistrat în 2024, potrivit datelor publicate luni de INS. Totuși, sosirile în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au ajuns la 13,917 milioane de persoane, în scădere cu 2,4% față de 2024.

În 2025, exporturile au totalizat 96,6 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 129,3 miliarde de euro. Astfel, potrivit statisticilor oficiale, exporturile au înregistrat un avans de 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6% față de anul 2024. Anul trecut, cele mai mari ponderi în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport, cu 46,6% la export și 36,8% la import, precum și de alte produse manufacturate, cu 26,6% la export și 28,1% la import.

Schimburile comerciale ale României cu statele membre UE27 au ajuns la 68,913 miliarde de euro la exporturi și la 93,243 miliarde de euro la importuri, aceste valori reprezentând 71,3% din totalul exporturilor și 72,1% din totalul importurilor.

În comerțul extra-UE27, exporturile au atins 27,693 miliarde de euro, iar importurile au totalizat 36,106 miliarde de euro, valori care corespund unei ponderi de 28,7% din totalul exporturilor și de 27,9% din totalul importurilor.

Potrivit datelor INS, în 2025, sosirile în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au ajuns la 13,917 milioane de persoane, în scădere cu 2,4% față de 2024. Turiștii români au reprezentat 81,4% din total, iar cei străini 18,6%.

Numărul înnoptărilor a totalizat 29,685 milioane, cu 1,7% mai puțin comparativ cu anul precedent, dintre care 82,1% au revenit turiștilor români și 17,9% turiștilor străini. Durata medie a șederii s-a situat la 2,1 zile atât în cazul turiștilor români, cât și al celor străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 29,8%, în scădere cu 1,1 puncte procentuale față de 2024. La nivel județean, cele mai multe sosiri au fost raportate în municipiul București, cu 2,054 milioane de persoane, urmat de Constanța, cu 1,809 milioane, și Brașov, cu 1,389 milioane, iar cele mai multe înnoptări s-au consemnat în Constanța, cu 5,553 milioane, București, cu 4,148 milioane, și Brașov, cu 2,618 milioane.

În rândul turiștilor străini, cele mai multe sosiri au fost înregistrate din Germania, cu 246.500 de persoane, de Italia, cu 225.000, și de Israel, cu 182.600.

În decembrie 2025, sosirile în structurile de cazare au totalizat 907.400 de persoane, cu 5,8% mai puțin față de decembrie 2024. Turiștii români au reprezentat 78,1% din total, iar cei străini 21,9%. Numărul înnoptărilor a ajuns la 1,707 milioane, în scădere cu 6,2%, dintre care 75,1% au aparținut turiștilor români și 24,9% turiștilor străini.

În decembrie, durata medie a șederii a fost de 1,8 zile în cazul turiștilor români și de 2,1 zile pentru turiștii străini, iar indicele de utilizare netă a locurilor de cazare s-a situat la 23,2%, cu 1,9 puncte procentuale mai mic față de decembrie 2024.