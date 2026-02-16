Ungaria și Slovacia vor să importe petrol rusesc cu ajutorul unei ale țări UE. Cum se opune Ucraina

Oficialii din Ungaria și din Slovacia vor să importe petrol din Rusia și au nevoie de ajutorul Croației. În această situație, guvernanții de la Zagreb ar trebui să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria. Dar, Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a afirmat ministrul de Externe maghiar, Peter Szijjarto, conform MTI.

„Solicităm Croaţiei să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria şi Slovacia prin conducta Adria, conform regulilor Bruxelles-ului, respectiv excepţia acordată celor două ţări din UE lipsite de ieşire la mare de a continua să importe petrol rusesc, în pofida sancţiunilor impuse Rusiei. Este mesajul transmis într-o declaraţie ce a fost semnată de Szijjarto.

„Securitatea aprovizionării unei ţări cu energie nu trebuie să fie niciodată o chestiune ideologică, prin urmare ne aşteptăm din partea Croaţiei ca, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei şi Slovaciei”, a mai precizat ministrul de Externe de la Budapesta.

Şi premierul slovac Robert Fico a acuzat Ucraina că tergiversează repornirea conductei Drujba pentru a face presiuni asupra Ungariei pein ceea ce el a numit a fi un „şantaj politic”. Cu scoul ca maghiarii să renunţe la opoziţia exprimată de premierul ungar Viktor Orban faţă de o viitoare aderare a Ucrainei la UE. Fico a făcut aceste afirmații la o conferinţă de presă comună la Bratislava, unde a stat alături de secretarul american de stat Marco Rubio.

Ministerul de Externe din Ucraina a anunțat săptămâna trecută că tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost suspendat din 27 ianuarie în urma unui atac rusesc. Premierul Slovaciei a susţinut că dispune de informaţii conform cărora conducta ar fi fost reparată în timpul scurs de atunci, adăugând că nu crede versiunea niciuneia dintre cele două părţi implicate în război, Rusia şi Ucraina.

„Au fost atât de multe minciuni de o parte şi de cealaltă încât nu am curajul să spun cine a bombardat sau a distrus o parte din infrastructura petrolieră”, a afirmat premierul Slovaciei.