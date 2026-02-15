Ultima zi a Conferinței de Securitate de la Munchen, marcată de avertismente privind Rusia și apeluri pentru creșterea producției de armament

În ultima zi a Conferinței de Securitate de la Munchen, Kaja Kallas a avertizat că Rusia rămâne o amenințare majoră, Benjamin Haddad a cerut ca UE să se concentreze pe propriile priorități, iar NATO a insistat pe creșterea producției de echipamente de apărare în Europa și SUA.

La finalul unui panel de la Conferința de Securitate de la Munchen, Kaja Kallas s-a declarat sceptică față de ideea numirii unui trimis al Uniunii Europene pentru negocierile privind încetarea invaziei ruse în Ucraina.

„Ceea ce contează mai mult decât să ai un loc la masă este să știi ce să ceri atunci când stai acolo. De aceea am propus statelor membre un mandat concret cu solicitările pe care trebuie să le adresăm Rusiei. Oricine va merge la acea masă, fie individual, fie bilateral, trebuie să ceară aceste lucruri rușilor. Avem un proverb estonian: dacă ceri mult, primești puțin; dacă ceri puțin, nu primești nimic; și dacă nu ceri nimic, plătești în plus”, a explicat aceasta.

Întrebat dacă alegerile viitoare din Ungaria ar putea deschide calea Ucrainei către Uniunea Europeană, președintele leton Edgars Rinkēvičs a atras atenția că rezultatele sunt imprevizibile.

„Aș atrage atenția că atât Jocurile Olimpice, cât și alegerile pot produce rezultate foarte neașteptate. Să nu ne grăbim să presupunem ceva ce numai alegătorii din fiecare țară pot decide. Să așteptăm să se întâmple și să vedem cum se întâmplă”, a spus acesta, făcând referire la poziția premierului ungar Viktor Orbán față de aderarea Ucrainei.

El a mai spus că anul viitor vor avea loc alegeri și în Franța, precum și în Polonia, iar acestea ar putea schimba dinamica procesului în sens invers.

Președintele Letoniei a comentat, de asemenea, solicitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind stabilirea unei date clare pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, ca parte a unui posibil acord de pace.

Acesta a afirmat că Uniunea Europeană „vrea să vadă Ucraina aderând cât mai curând posibil”, dar procesul trebuie să țină cont și de situația Balcanilor de Vest și a Republicii Moldova.

„UE trebuie să se uite la Balcanii de Vest, unde și-a pierdut multă credibilitate pentru că nu a avansat perspectivele de aderare. Am promis atât de multe lucruri, de exemplu în cazul schimbării numelui Macedoniei de Nord, și am amânat atât de mult aderarea acestora”, a explicat acesta.

Adjunctul secretarului general al NATO, Radmila Šekerinska, a subliniat că este nevoie de creșterea producției de echipamente militare și a reluat mesajul ministrului francez Benjamin Haddad privind preferința pentru producția europeană.

„Acest mesaj va fi reiterat și la summitul de la Ankara: trebuie să producem mai mult și peste tot. Avem nevoie de mai multă producție europeană, dar și de mai multă producție în SUA”, a spus aceasta. Šekerinska a declarat că stocurile actuale nu sunt suficiente, mai ales pentru capabilitățile urgente necesare în Ucraina, precum apărarea aeriană.

„Când am vizitat industria, singurul loc unde aceste capabilități erau disponibile era în stocurile SUA. Am fost recent în Norvegia la o companie care exportă tot către SUA, iar apoi multe state europene cumpără de acolo. Acestea sunt legăturile pe care le-au dezvoltat companiile de apărare. Dacă încercăm să le desfacem, vom fi mai slabi, nu mai puternici”, a explicat aceasta.

Šekerinska a arătat că majorarea producției necesită reglementări mai bune, proceduri accelerate și standarde de interoperabilitate mai clare, obiective esențiale pentru NATO.

Ministrul pentru Afaceri Europene al Franței, Benjamin Haddad, a reafirmat importanța „preferinței europene” în achizițiile pentru apărare și a susținut că aceasta reprezintă doar „bun simț”.

El a explicat că, în contextul în care bugetele pentru apărare cresc, adesea prin reducerea altor cheltuieli, nu este logic ca fondurile să susțină industrii din afara Europei, cum ar fi o fabrică din Kentucky, SUA. „Nu are sens”, a declarat Haddad.

„Când cumperi o armă din altă regiune, aceasta vine cu anumite condiții. Există clauze, adesea în litere mici, despre cum și când poate fi folosită. Toate acestea sunt esențiale”, a mai spus acesta.