UE, un nou pas în sprijinul pentru Kiev. Instruirea soldaților ucraineni ar putea avea loc pe terenul de război

Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a organiza antrenamente pentru soldații ucraineni direct pe teritoriul Ucrainei, ca parte a sprijinului acordat Kievului și a consolidării cooperării cu blocul comunitar. Anunțul a fost făcut de Kaja Kallas, care a precizat că un astfel de demers ar putea deveni posibil în eventualitatea unui armistițiu. Declarațiile au fost formulate în contextul reuniunii miniștrilor apărării din UE, desfășurată la Bruxelles sub coordonarea sa, potrivit Kyiv Post.

La întâlnirea de la Bruxelles, la care a participat și noul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, discuțiile s-au concentrat pe modalitățile prin care Uniunea poate continua sprijinul pentru Ucraina.

„Pe masă se află propuneri de a înființa două centre de antrenament în Ucraina și de a mobiliza capital privat suplimentar prin intermediul Banca Europeană de Investiții”, a transmis Kallas pe platforma X.

Oficialul european a arătat că două posibile locații au fost deja identificate. Un reprezentant al UE a precizat că lucrările la aceste centre ar putea începe chiar înainte de încetarea atacurilor. Moscova a avertizat însă că ar considera orice trupe europene aflate în Ucraina drept „ținte legitime”.

Potrivit serviciului diplomatic al Uniunii Europene, până în ianuarie 2026 au fost instruiți peste 86.000 de militari ucraineni în cadrul programelor europene. Inițiativa a fost descrisă ca o „dovadă a sprijinului și solidarității europene susținute în a ajuta Ucraina să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială”.

Kaja Kallas a subliniat că „este important să ne amintim că Rusia nu își câștigă războiul în Ucraina”, făcând referire la creșterea numărului de victime și la dificultățile economice generate de conflict. „Discutăm ce putem face mai mult pentru a ajuta Ucraina, dar avem și multe de învățat de la ei, când vine vorba de inovația în apărare și cum să ne creștem rapid cheltuielile de apărare”, a spus ea.

În ultimele luni, în interiorul Europei au existat poziții diferite în privința viitorului arhitecturii de securitate. Emmanuel Macron a pledat pentru diminuarea dependenței de Statele Unite, în timp ce Mark Rutte a susținut menținerea unei „diviziuni a muncii” între NATO și UE. Abordarea Uniunii Europene se situează între aceste două viziuni.

În aceeași zi, Parlamentul European a adoptat un raport referitor la parteneriatele strategice în domeniul apărării și securității, document care susține crearea „unui pilon de apărare al UE mai puternic, care să permită UE să acționeze autonom, dacă este necesar”. Raportul subliniază totodată că NATO rămâne „piatra de temelie a apărării colective”.

„Este în interesul fundamental al UE să aprofundeze parteneriatul nostru cu Ucraina, inclusiv în industria de apărare și în inovare”, se arată în raport.