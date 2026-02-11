Politica

Triunghiul de la Odesa ar putea fi relansat. Republica Moldova propune o reuniune trilaterală cu România și Ucraina.

Triunghiul de la Odesa ar putea fi relansat. Republica Moldova propune o reuniune trilaterală cu România și Ucraina.Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova
Republica Moldova intenționează să propună României și Ucrainei organizarea, în următoarele luni, a unei reuniuni trilaterale în formatul „Triunghiului de la Odesa”. Inițiativa a fost anunțată miercuri, 11 februarie, de premierul Alexandru Munteanu, la scurt timp după revenirea sa dintr-o vizită oficială efectuată la Kiev.

Șeful Executivului a precizat că ideea unei întrevederi comune a fost deja discutată cu autoritățile ucrainene, iar în perioada următoare vor fi inițiate consultări și cu partea română pentru stabilirea agendei și a detaliilor organizatorice.

„Am discutat cu omologii noștri o eventuală întâlnire trilaterală Republica Moldova, Ucraina și România, fie în Cernăuți sau la Giurgiulești, în luna aprilie a acestui an, la nivel de prim-miniștri, cu implicarea miniștrilor Infrastructurii și Energiei și, posibil, a altor miniștri. O să lucrăm acum asupra agendei, o să discutăm și cu omologii noștri din România. Cred că așa o întâlnire ar fi foarte binevenită”, a subliniat premierul.

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Potrivit lui Alexandru Munteanu, cooperarea dintre cele trei state depășește dimensiunea bilaterală și are o importanță strategică, inclusiv pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Vrem împreună să construim viitorul european, liber, să acționăm împreună pe mai multe dimensiuni, de la energie și infrastructură, la securitatea frontierelor și până la aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Alexandru Munteanu.

Infrastructură mai rapidă între Chișinău și capitala Ucrainei

Premierul a revenit în dimineața zilei de 11 februarie de la Kiev, unde a efectuat prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului. Oficialul a descris deplasarea drept una esențială în actualul context regional, în special în ceea ce privește securitatea și cooperarea economică.

„Vizita la Kiev nu era una de complezență sau de curtoazie, am discutat deja proiecte concrete, benefice atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina, în special în domeniul energetic”, a declarat Munteanu.

Un subiect major al discuțiilor l-a constituit dezvoltarea infrastructurii de transport dintre cele două state. Premierul a anunțat că ambele părți susțin accelerarea construcției podului Cosăuți–Iampol, precum și realizarea drumurilor de acces aferente, proiect care ar reduce considerabil durata deplasării dintre Chișinău și Kiev.

„Am stabilit, și era și dorința părții ucrainene, să pornim cât mai repede construcția podului Cosăuți-Iampol și a căilor de acces, adică să construim drumuri și să scurtăm aceea conexiune care ne leagă, de fapt, Chișinău–Kiev, cu aproximativ două ore”, a explicat premierul.

Sursa foto: Booking

Solidaritate cu Ucraina și obiective comune de securitate

În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, șeful Guvernului a reafirmat poziția Republicii Moldova de susținere a Kievului, subliniind că această solidaritate rămâne o prioritate.

Alexandru Munteanu a reiterat că autoritățile moldovene sprijină Ucraina încă din prima zi a conflictului și că Chișinăul va continua să contribuie la eforturile internaționale pentru stabilirea unei păci durabile și juste în regiune.

Formatul „Triunghiul de la Odesa”, care reunește Republica Moldova, România și Ucraina, a fost lansat în septembrie 2022, în contextul agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Mecanismul are rolul de a facilita coordonarea proiectelor comune în domenii strategice, inclusiv securitate, infrastructură și energie, precum și de a combate dezinformarea în regiune.

Proiecte speciale