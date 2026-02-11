Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență

Republica Moldova și Ucraina analizează semnarea unui acord privind schimburile transfrontaliere de energie electrică și acordarea sprijinului reciproc în cazuri de urgență. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederilor oficiale de la Kiev dintre prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit agenției Ukrinform, Denîs Șmîhal a anunțat, într-un mesaj publicat pe Telegram, că discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în sectorul energetic, în special în domeniul electric.

„Ucraina este interesată de cooperarea dintre Ukrenergo și Moldelectrica. Sincronizarea rețelei, consolidarea reglementării reciproce și semnarea unui acord privind fluxurile transfrontaliere de energie electrică și sprijinul de urgență sunt în centrul activității noastre”, a declarat ministrul ucrainean al Energiei.

În cadrul discuțiilor, oficialii celor două state au analizat mai multe proiecte comune de infrastructură energetică. Printre acestea se numără construcția unor noi linii de transport al energiei electrice și dezvoltarea interconectorilor energetici.

Un proiect considerat strategic este linia electrică aeriană de 330 kV Bălți – CHE Dnestrovsk, care ar urma să consolideze securitatea energetică regională și să faciliteze schimburile de energie între cele două țări.

Reprezentanții delegației guvernamentale de la Chișinău au subliniat, în cadrul întrevederilor, importanța sincronizării rețelelor electrice, consolidării capacităților de reglaj și stabilirii unor mecanisme clare de cooperare în situații de criză energetică.

Discuțiile dintre Chișinău și Kiev au vizat și cooperarea în domeniul gazelor naturale. Oficialii au abordat posibilitatea implicării Republicii Moldova în proiectul Coridorului Vertical de Gaze, precum și utilizarea pe viitor a capacităților de stocare a gazelor naturale aflate pe teritoriul Ucrainei.

De asemenea, partea ucraineană și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan (Moldavskaia GRES), care se confruntă cu dificultăți din cauza aprovizionării insuficiente cu gaze naturale. Potrivit autorităților, părțile au analizat mai multe opțiuni de colaborare în acest sens.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit Guvernului Republicii Moldova pentru sprijinul umanitar acordat, care a inclus generatoare, transformatoare și alte echipamente necesare refacerii infrastructurii energetice ucrainene afectate de atacurile Federației Ruse.

Totodată, liderii celor două state au discutat și despre extinderea cooperării în domenii conexe, precum transportul feroviar și dezvoltarea infrastructurii.

Vizita delegației moldovene la Kiev a avut loc pe 10 februarie și a reprezentat prima deplasare oficială a premierului Alexandru Munteanu în Ucraina de la preluarea mandatului. Din delegația guvernamentală au făcut parte ministrul Energiei, Dorin Junghietu, vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov.

Întrevederile au reconfirmat interesul ambelor state pentru consolidarea cooperării energetice și dezvoltarea unor proiecte comune menite să sporească securitatea energetică și reziliența infrastructurii critice din regiune.