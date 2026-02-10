Vizită oficială la Kiev: Alexandru Munteanu și Yulia Svyrydenko anunță extinderea colaborării bilaterale

Republica Moldova rămâne ferm alături de Ucraina în lupta pentru pace, securitate și apărarea valorilor democratice, reafirmând sprijinul deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean. Mesajul a fost transmis, pe 10 februarie, de prim-ministrul Alexandru Munteanu, aflat la Kiev în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, prim-ministra Yulia Svyrydenko.

Șeful Guvernului de la Chișinău a condamnat ferm agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei, subliniind impactul devastator al atacurilor repetate asupra populației civile și infrastructurii critice.

„Exprim solidaritate poporului ucrainean, care se află în prima linie în lupta pentru apărarea păcii și a valorilor umani. Republica Moldova condamnă în cei mai duri termeni de război dus de Federația Rusă, inclusiv atacurile masive și zilnice asupra orașelor și regiunilor Ucrainei, care îngrijesc copii, femei și bătrâni”, a declarat Alexandru Munteanu.

Premierul moldovean a atras atenția asupra atacurilor constante asupra infrastructurii energetice și civile, care lasă milioane de oameni fără energie electrică, apă și încălzire, în plină iarnă și în condiții de frig extrem. Potrivit lui, Rusia a adus războiul „în casa ucraineană”, însă nu a reușit să frângă spiritul de rezistență al poporului ucrainean.

„Condamnăm toate atacurile barbare care țintesc infrastructura critică și creează condiții insuportabile pentru cetățenii ucraineni. Rusia ucide oameni nevinovați pentru a frânge spiritul Ucrainei. Însă spiritul tău este de neînfrânt”, a spus premierul.

Alexandru Munteanu a subliniat că independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei reprezintă principii fundamentale ale dreptului internațional, pe care Republica Moldova le susține „ferm și constant”, inclusiv în cadrul platformelor internaționale. Totodată, Chișinăul sprijină inițiativele menite să contribuie la restabilirea păcii și securității durabile în Europa, precum și eforturile comunității internaționale de tragere la răspundere a celor vinovați pentru crimele de agresiune.

În acest context, premierul a amintit despre susținerea Republicii Moldova pentru funcționarea Registrului Daunelor, a Comisiei Internaționale pentru Reclamații și pentru crearea Tribunalului Internațional special pentru investigarea crimelor de agresiune împotriva Ucrainei, inclusiv în perioada în care Republica Moldova a exercitat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Un accent aparte a fost pus pe situația copiilor ucraineni deportați ilegal de Federația Rusă sau strămutați forțat.

„Este clar: copiii nu pot fii ca instrument al războiului”, a declarat premierul moldovean.

Șeful Executivului a reiterat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru parcursul european al Ucrainei, considerând integrarea europeană un element-cheie pentru securitatea, stabilitatea și viitorul întregii regiuni. El s-a declarat convins că vizita oficială la Kiev va consolida relațiile bilaterale și cooperarea pe termen lung.

„Ucraina poate conta pe Republica Moldova ca pe un partener de încredere”, a reafirmat Alexandru Munteanu.

Premierul a mai menționat că, în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se află aproximativ 130.000 de cetățeni ucraineni, dintre care 87.000 beneficiază de mecanismul de protecție temporară, inclusiv aproximativ 20.000 de copii. Totodată, oficialul a anunțat că un nou lot de ajutor umanitar destinat Ucrainei urmează să ajungă la Kiev chiar în cursul zilei.

„Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere, uniți nu doar prin frontiera comună, ci și prin valorile democratice, obiectivele și aspirațiile europene. Aceste legături strânse au fost reconfirmate și în cadrul discuțiilor de astăzi”, a declarat premierul.

Prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a apreciat sprijinul constant oferit de Republica Moldova, pe care a numit-o un „vecin și partener important” pe drumul comun către integrarea europeană.

„Republica Moldova este un partener cu care parcurgem împreună calea către Uniunea Europeană. Sunt convins că acest parteneriat va deveni o componentă importantă și în cadrul UE. O aderare cât mai rapidă este un obiectiv prioritar pentru ambele țări”, a declarat Svyrydenko.

Oficialul ucrainean a precizat că discuțiile purtate cu delegația moldoveană au vizat toate aspectele-cheie ale cooperării bilaterale, cu accent pe dezvoltarea relațiilor comerciale și economice, transport și infrastructură. Potrivit acesteia, Comisia mixtă interguvernamentală moldo-ucraineană rămâne o platformă eficientă pentru soluționarea problemelor comune.

Yulia Svyrydenko a subliniat, de asemenea, importanța Republicii Moldova ca partener în domeniul transportului și a anunțat continuarea eforturilor de simplificare a procedurilor la frontieră și dezvoltarea infrastructurii, pentru accelerarea controlului vamal și stimularea comerțului și tranzitului.

În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat și proiectul construcției podului Cosăuți–Iampol, cooperarea în domeniul stocării gazelor naturale, precum și continuarea consultărilor în format trilateral, cunoscut drept „Triunghiul de la Odesa”.

„Aceste domenii – transport, logistică și securitate energetică – sunt deosebit de importante în contextul amenințărilor din regiune. Mulțumesc pentru dialogul purtat și sunt convinsă că îl vom continua la nivelul instituțiilor competente”, a conchis prim-ministra Ucrainei.

În cadrul vizitei oficiale, trei acorduri de cooperare între Republica Moldova și Ucraina au fost semnate la Kiev. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii, în beneficiul cetățenilor.

Unul dintre acorduri prevede înființarea unui nou punct de trecere rutier „Cosăuți–Yampil” și construcția unui pod rutier transfrontalier peste râul Nistru. Conform documentului, punctul de trecere va fi deschis după realizarea infrastructurii necesare, facilitând traficul internațional și mobilitatea cetățenilor.

De asemenea, podul rutier peste Nistru urmează să simplifice formalitățile de traversare a frontierei și să stimuleze dezvoltarea economică a raioanelor de frontieră.

Un alt acord semnat vizează cooperarea în procesul de repatriere a copiilor neînsoțiți, stabilind mecanisme comune pentru identificarea, protecția și întoarcerea în siguranță a acestora la locul de trai permanent. Documentul va permite intervenții mai rapide ale autorităților și o cooperare directă între instituțiile competente, în conformitate cu standardele internaționale de protecție a copilului.

Cel de-al treilea document semnat reglementează dreptul la muncă remunerată pentru membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice și consulare, care vor putea desfășura activități profesionale în țara gazdă pe durata misiunii diplomatice, în funcție de calificările deținute.

Tot la Kiev, în cadrul unei întrevederi bilaterale dintre ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, și ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Ihor Klymenko, oficialii au convenit asupra livrării unui nou convoi umanitar organizat de Guvernul de la Chișinău.

Pachetul de asistență, în valoare de aproximativ 700 de mii de euro, include cinci autospeciale pentru intervenții la incendii și salvare, stații electrice mobile cu generatoare diesel destinate asigurării energiei de rezervă pentru spitale și alte facilități esențiale, echipamente medicale pentru intervenții de urgență, precum și alimente și bunuri de uz casnic pentru populația afectată de război.

„Această acțiune este expresia unei prietenii autentice și declarația noastră fermă că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina și de poporul său în lupta pentru pace și demnitate umană”, au subliniat oficialii moldoveni.

În cadrul întrevederii la Kiev dintre premierul Alexandru Munteanu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe 10 februarie, a fost reconfirmată deschiderea țării noastre de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv prin inițiative bilaterale și regionale în domeniile transport, infrastructură, energie, reziliență cibernetică și securitate. În același timp, a fost menționată continuarea colaborării în formatul trilateral „Triunghiul Odesa” (Republica Moldova-Ucraina-România).

Președintele ucrainean a reiterat că în cadrul întâlnirii cu prim-ministrul Alexandru Munteanu au discutat despre proiectele bilaterale dintre R. Moldova și Ucraina.

„Energie, căi ferate, infrastructură – toate trebuie implementate. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat Ucrainei și poporului nostru. Avem o viziune comună asupra viitorului în Uniunea Europeană, iar drumul Ucrainei și al Moldovei către Uniunea Europeană trebuie să fie comun, astfel încât toți din regiunea noastră să beneficieze de pe urma consolidării popoarelor noastre și a Europei în ansamblu”, a scris președintele ucrainean pe Telegram.

Totodată, premierul a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii. Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile de la Chișinău vor continua să acorde susținere politică, diplomatică și umanitară pentru țara vecină, care, de patru ani, demonstrează eroism și curaj în fața războiului inuman dus de Federația Rusă.

„Republica Moldova și Ucraina își doresc același lucru – un cer deasupra capului spre care privești cu speranță în viitor, nu cu frică. Vrem să construim o lume în care copiii noștri trăiesc în libertate și suntem parteneri de încredere în acest drum”, a transmis șeful Executivului.

Republica Moldova oferă în mod constant pachete de ajutor umanitar Ucrainei. În total, până acum, au fost transmise 11 convoaie. Totodată, săptămâna trecută, Guvernul a aprobat transmiterea unui nou lot de asistență umanitară.

Vizita premierului Alexandru Munteanu la Kiev marchează prima deplasare oficială în Ucraina de la preluarea mandatului, delegația fiind formată din vicepremierul Vladimir Bolea, ministra Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin, ministrul Energiei Dorin Junghietu și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov.