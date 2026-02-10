Alexandru Munteanu în prima vizită oficială la Kiev: „Suntem alături de poporul ucrainean”. Video

Republica Moldova. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi, 10 februarie, prima sa vizită oficială la Kiev. Anunțul a fost făcut de șeful Executivului printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a precizat că se află deja în tren, în drum spre capitala Ucrainei.

Premierul conduce o delegație guvernamentală din care fac parte vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

„Alături de colegii mei, Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu, ne aflăm în drum spre Kiev, într-o primă deplasare oficială în Ucraina”, a declarat Alexandru Munteanu.

Șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, cu prim-ministra Yuliia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko.

Prim-ministrul va transmite un mesaj de solidaritate și sprijin pentru lupta pe care o duce poporul ucrainean pentru independență și libertate. În semn de respect pentru apărătorii Ucrainei care și-au pierdut viața, premierul va depune flori la Zidul Memoriei din Kyiv.

De asemenea, în cadrul vizitei vor fi semnate mai multe Acorduri dintre Republica Moldova și Ucraina, care vor facilita cooperarea bilaterală.

Vizita are loc într-un context regional marcat de provocări majore de securitate și reflectă angajamentul autorităților de la Chișinău de a menține un dialog activ cu Ucraina, partener strategic și vecin direct al Republicii Moldova, în special în procesul de integrare europeană și asigurare a stabilității în regiune.

Între timp, Republica Moldova va transmite un nou lot de asistență umanitară către Ucraina, aprobat pe 4 februarie de Guvern. Lotul include bunuri esențiale din domeniul energetic generatoare, transformatoare, conductoare și cabluri, echipamente medicale, autospeciale pentru intervenții, produse alimentare și bunuri de primă necesitate.

Bunurile provin din rezervele de stat și de mobilizare, din gestiunea autorităților administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și din proprietatea Societății pe Acțiuni „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”. Transportarea asistenței umanitare va fi asigurată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.

Recent, Guvernul a decis prelungirea protecției temporare pentru refugiații ucraineni până la 1 martie 2027. Pentru beneficiarii actuali va fi introdus un mecanism de prelungire prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că această măsură oferă „stabilitate, predictibilitate și continuitate pentru persoanele strămutate care trăiesc și muncesc în țara noastră”, subliniind că autoritățile continuă să ofere protecție persoanelor vulnerabile, asigurând accesul la educație, sănătate și loc de muncă.

Noul mecanism electronic va permite actualizarea datelor privind prezența refugiaților pe teritoriul Republicii Moldova și o gestionare mai eficientă a resurselor publice. Dacă sunt întrunite condițiile legale, prelungirea statutului va fi realizată automat în sistem, fără prezentare fizică, iar beneficiarii vor putea verifica valabilitatea documentelor prin scanarea codului QR.

Potrivit autorităților, de la 1 martie 2023, peste 87 de mii de persoane din Ucraina au solicitat protecție temporară în Republica Moldova, dintre care aproximativ 20 de mii sunt copii. În prezent, în țară funcționează 18 centre de plasament temporar, cu o rată de ocupare de 82%.