Parlamentul European votează miercuri aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei

Parlamentul European urmează să voteze miercuri acordarea unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro destinat finanțării efortului de război al Ucrainei, a anunțat luni președinta instituției, Roberta Metsola, potrivit Politico.

Decizia de a devansa votul a fost luată în contextul necesității urgente de sprijin financiar pentru Kiev, pe fondul evoluțiilor militare și diplomatice din regiune.

Inițial, voturile privind împrumutul erau programate pentru finalul lunii februarie, însă calendarul a fost modificat. Potrivit unui purtător de cuvânt al Parlamentului European, există deja un acord politic care permite accelerarea procedurii.

„Există un acord între grupurile politice”, a declarat Delphine Colard înainte de deschiderea sesiunii plenare, confirmând consensul necesar pentru adoptarea măsurilor.

Decizia de devansare vine într-un moment considerat critic pentru situația financiară a Ucrainei. Fără acest împrumut, autoritățile de la Kiev riscau să rămână fără lichidități începând cu luna aprilie, ceea ce ar fi afectat capacitatea statului de a-și susține efortul militar.

Împrumutul beneficiază de sprijinul principalelor grupuri politice din Parlament. Partidul Popular European, Socialiștii și Democrații și Renew Europe au convenit să accelereze procedura de vot, permițând Comisiei Europene să atragă fonduri de pe piețele internaționale de datorie.

Fondurile ar urma să fie garantate prin bugetul multianual al Uniunii Europene, ceea ce implică și voturi suplimentare pentru modificarea cadrului bugetar și a unui mecanism existent de finanțare destinat Ucrainei.

Susținerea celor trei grupuri asigură majoritatea necesară pentru adoptarea tuturor actelor legislative implicate.

Potrivit informațiilor prezentate în plen, lipsa accesului rapid la acest împrumut ar fi putut avea consecințe majore asupra stabilității financiare a Ucrainei.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât discuțiile diplomatice privind o posibilă soluționare a conflictului, mediate de Statele Unite, sunt în desfășurare.

În acest context, oficialii europeni subliniază necesitatea continuității sprijinului financiar, considerat esențial pentru funcționarea instituțiilor statului ucrainean și pentru susținerea cheltuielilor militare și sociale.

Voturile fuseseră inițial programate pentru o sesiune plenară specială pe 24 februarie, dată simbolică ce marchează patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Devansarea acestora indică dorința Parlamentului European de a acționa rapid, înainte ca presiunile financiare să se accentueze.

Adoptarea împrumutului ar reprezenta unul dintre cele mai consistente angajamente financiare ale Uniunii Europene față de Ucraina de la începutul conflictului.