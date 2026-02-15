International

Mâncarea din Uniunea Europeană ar putea fi folosită ca armă de război

Mâncarea din Uniunea Europeană ar putea fi folosită ca armă de războiMâncare/ Sursa foto Freepik
Uniunea Europeană ar putea să devină extrem de vulnerabilă în privința mâncării, a avertizat comisarul european pentru agricultură, care a vorbit despre lanțurile de aprovizionare alimentară, conform AFP.

„Nu putem construi un continent cu stomacul gol, nici să câştigăm un război cu stomacul gol” a declarat Christophe Hansen la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

„Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol. Şi nu sunt eu cel care spune asta. Sunt ei cei care o spun şi se folosesc masiv de asta. Cred deci că trebuie să lucrăm asupra dependenţelor noastre, pentru că dependenţele sunt vulnerabilităţi”, a a mai afirmat oficialul UE.

A existat o dependență de Rusia și de Belarus la importurile de fertilizatori

Cu ocazia unei discuţii privind rezistenţa împotriva utilizării alimentaţiei ca armă de război, comisarul european a reamintit că, dacă o ţară depinde de importuri alimentare care provin din Rusia, se creează o situație foarte periculoasă.

O îngrijorare ce a mai fost semnalată de Hansen vizează importurile de fertilizatori. De care Uniunea Europeană a fost dependentă de Rusia și Belarus. „Nu vreau să ne îndreptăm spre aceleaşi dependenţe în materie de producţie alimentară. Trebuie să examinăm impactul mondial al utilizării produselor alimentare ca armă de război”, a mai transmis comisarul european pentru agricultură în avertismentul lansat la COnferința de Securitate de la Munchen.

O zonă din războiul hibrid

El a vorbit despre războiul hibrid pe rea Rusia îl duce cu Uniunea Europeană.

„Trebuie să recunoaştem că asta face parte dintr-un război hibrid pe care l-am neglijat adesea pentru că era mai practic, dar în aceste vremuri critice trebuie să trecem la nivelul superior. Dacă se vorbeşte de securitate fără a se vorbi de alimentaţie, nu se acoperă decât jumătate din câmpul de luptă”.

