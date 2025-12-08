Victoria lui Ciprian Ciucu poate reduce presiunea asupra lui Ilie Bolojan. Analiza Politico

Premierul Ilie Bolojan ar putea fi avantajat de victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, potrivit unei analize Politico care subliniază că succesul liberalului are efecte care depășesc nivelul politic local. Deși Ciucu a câștigat prin propria notorietate, publicația notează că rezultatul său poate oferi premierului un respiro într-un context politic complicat.

Politico remarcă faptul că victoria lui Ciucu împotriva candidatei sprijinite de AUR se produce pe fundalul unei perioade dominate de instabilitate politică. Publicația amintește anularea alegerilor prezidențiale și criza generată de măsurile de austeritate promovate de Bolojan, care au provocat o reacție intensă în societate.

În articol este notat și că „politicianul de centru-dreapta Ciprian Ciucu va fi noul primar al Bucureștiului, după ce a învins un candidat de extremă dreapta în alegerile de duminică”, victoria lui fiind interpretată ca un posibil semnal de reașezare politică.

Potrivit analizei, rezultatul de la București ar putea diminua presiunea asupra lui Ilie Bolojan, criticat pentru pachetul de măsuri fiscale și administrative implementat pentru a reduce deficitul bugetar, ajuns la 9% din PIB. Majorarea taxelor și reducerea numărului de posturi în sectorul public au generat puternice nemulțumiri, iar succesul lui Ciucu este văzut ca un element care poate echilibra imaginea premierului.

Publicația mai sugerează că, în contextul actual, victoria lui Ciucu este una dintre puținele evoluții pozitive pentru liderul executivului.

Analiza amintește și că partidele de opoziție au depus o moțiune de neîncredere împotriva lui Bolojan, contestând planurile sale de reformare a sistemului de pensii. Aceasta va fi dezbătută pe 15 decembrie, ceea ce amplifică atmosfera de tensiune politică.

Publicația descrie astfel rezultatul alegerilor: „Ciucu a învins-o pe Anca Alexandrescu, o prezentatoare TV susținută de cel mai mare partid de extremă dreapta din România (AUR), care a terminat pe locul doi cu aproximativ 22%. Candidatul Partidului Social Democrat, Daniel Băluță, a ocupat locul trei, în ciuda faptului că se preconizează că va câștiga în multe sondaje de opinie”.

Politico atrage atenția și asupra contextului mai larg, menționând că scena politică românească „a fost aruncată în haos” după ascensiunea fulgerătoare a unui candidat ultranaționalist de pe TikTok, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.