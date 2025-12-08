Cum îl ajută victoria lui Ciucu pe Bolojan, în viziunea lui Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat luni, că premierul Ilie Bolojan este principalul câștigător politic al rezultatului de la Primăria Capitalei, unde liberalul Ciprian Ciucu i-a devansat pe Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (AUR).

„Bolojan iese consolidat în coaliție. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câștigat Băluță, cred că avea gușa umflată de nu încăpea pe ușă la întâlnirile de coaliție. Lui Bolojan i-a prins bine victoria lui Ciucu”, a spus Băsescu la Digi 24.

Fostul șef al statului a explicat că într-o coaliție „fiecare pas trebuie negociat”, însă această negociere nu poate depăși autoritatea constituțională a prim-ministrului: Discutăm de o coaliţie care trebuie să negocieze fiecare pas, însă această negociere are o limită, la care negi autoritatea primului ministru și crezi că tu, ca instituție neprevăzută în Constituție, poți să îi spui premierului cum să facă și că, dacă nu, pleci de la guvernare”. El a insistat că responsabilitatea deciziilor „îi aparține premierului și nu lui Grindeanu, nu lui Fritz sau altcuiva”.

Traian Băsescu a comentat și rezultatul obținut de candidatul USR, Cătălin Drulă, pe care îl consideră o consecință a nemulțumirilor legate de activitatea unor miniștri ai partidului, nu a sprijinului sau lipsei de sprijin politic.

„Nu cred că susținerea președintelui l-a făcut să obțină 12 procente. Drulă a fost executat pentru ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că în Prahova sunt 100.000 de cetățeni care nu au apă și că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”, a declarat Băsescu.

Acesta a făcut și o comparație cu propria experiență politică, amintind că în 2005 l-a susținut pe Adrian Videanu după ce a plecat de la Primăria Capitalei pentru funcția de președinte: „Nu pot fi demagog să spun că a greșit președintele. Și eu am susținut candidatul de după mine.”

Băsescu a afirmat că PSD ar trebui să analizeze modul în care își selectează candidații, în contextul rezultatului obținut de Daniel Băluță

în București, depășit de Ciucu și de candidata AUR, Anca Alexandrescu. Deși în PSD se discută, potrivit unor surse, inclusiv despre scenariul părăsirii guvernării după rezultatul slab de la Capitală, Traian Băsescu crede că nu există riscul unei crize politice majore: „Nu cred că există pericolul ruperii coaliţiei”.