Politica

Băsescu, despre victoria lui Ciucu: Bucureștenii nu pot fi păcăliți de un șmecheraș

Băsescu, despre victoria lui Ciucu: Bucureștenii nu pot fi păcăliți de un șmecherașTraian Băsescu. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei, care l-au desemnat pe Ciprian Ciucu câștigător. Acesta a atras atenția asupra strategiei PSD și a menționat că jocurile politice interne nu au convins electoratul.

Băsescu, despre rezultatul alegerilor

„Până la urmă, speranțele PSD-ului să câștige prin jocul murdar făcut de Grindeanu în coaliție a eșuat. Bucureștenii nu pot fi păcăliți de un șmecheraș care, pe de o parte, e de acord cu măsurile de austeritate, pe urmă iese și face declarații că nu e de acord”, a declarat Băsescu.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursa foto Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Fostul președinte a criticat și prestația USR, arătând că votul a reflectat nemulțumirea cetățenilor față de conducerea anumitor ministere.

„Trebuie să te gândești la ce s-a întâmplat și la salina Praid și acum cu 100.000 de cetățeni care nu au apă și faptul că, politic, nu a fost în măsură să recunoască responsabilitatea, pentru că, pur și simplu, respinge orice fel de responsabilitate.”

Fostul premier Marcel Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău
Primele rezultate parțiale AEP. Ciucu rămâne pe primul loc, Anca Alexandrescu e în fața lui Băluță. Live text
Tranșant cu Anca Alexandrescu

Referitor la Anca Alexandrescu, Băsescu a fost tranșant: „a vrut să câștige, sloganul «marș, mă» nu a funcționat până la capăt și s-a dovedit a fi respinsă de bucureșteni ca și comportament.”

În privința lui Daniel Băluță și a rezultatelor PSD, fostul președinte a spus: „Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu, iar domnul Drulă are rezultatul celor întâmplate la Ministerul Mediului și nerecunoscute.”

Anca Alexandrescu și George Simion

Anca Alexandrescu și George Simion. Sursă foto: Facebook

Ce îl așteaptă pe Ciucu

Băsescu a mai comentat mandatul care îl așteaptă pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. El a spus că această campanie a fost anostă.

„N-aș crede că domnul Ciucu cu experiența pe care a dobândit-o nu va reuși să coaguleze o majoritate în Consiliu, cu care să-și atingă anumite obiective. Sincer, campania asta a fost atât de anostă, încât eu nu știu la ce obiective s-a angajat domnul Ciucu, dar dacă s-a angajat la vreun obiectiv, o să îl atingă”, a afirmat Băsescu pentru România TV.

Fostul președinte a concluzionat că rezultatele alegerilor au oferit o lecție clară atât PSD-ului, cât și USR-ului, subliniind responsabilitatea politică în fața alegătorilor și importanța recunoașterii greșelilor administrative.

Proiecte speciale