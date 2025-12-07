Băsescu, despre victoria lui Ciucu: Bucureștenii nu pot fi păcăliți de un șmecheraș
- Emma Cristescu
- 7 decembrie 2025, 23:06
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei, care l-au desemnat pe Ciprian Ciucu câștigător. Acesta a atras atenția asupra strategiei PSD și a menționat că jocurile politice interne nu au convins electoratul.
Băsescu, despre rezultatul alegerilor
„Până la urmă, speranțele PSD-ului să câștige prin jocul murdar făcut de Grindeanu în coaliție a eșuat. Bucureștenii nu pot fi păcăliți de un șmecheraș care, pe de o parte, e de acord cu măsurile de austeritate, pe urmă iese și face declarații că nu e de acord”, a declarat Băsescu.
Fostul președinte a criticat și prestația USR, arătând că votul a reflectat nemulțumirea cetățenilor față de conducerea anumitor ministere.
„Trebuie să te gândești la ce s-a întâmplat și la salina Praid și acum cu 100.000 de cetățeni care nu au apă și faptul că, politic, nu a fost în măsură să recunoască responsabilitatea, pentru că, pur și simplu, respinge orice fel de responsabilitate.”
Tranșant cu Anca Alexandrescu
Referitor la Anca Alexandrescu, Băsescu a fost tranșant: „a vrut să câștige, sloganul «marș, mă» nu a funcționat până la capăt și s-a dovedit a fi respinsă de bucureșteni ca și comportament.”
În privința lui Daniel Băluță și a rezultatelor PSD, fostul președinte a spus: „Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu, iar domnul Drulă are rezultatul celor întâmplate la Ministerul Mediului și nerecunoscute.”
Ce îl așteaptă pe Ciucu
Băsescu a mai comentat mandatul care îl așteaptă pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. El a spus că această campanie a fost anostă.
„N-aș crede că domnul Ciucu cu experiența pe care a dobândit-o nu va reuși să coaguleze o majoritate în Consiliu, cu care să-și atingă anumite obiective. Sincer, campania asta a fost atât de anostă, încât eu nu știu la ce obiective s-a angajat domnul Ciucu, dar dacă s-a angajat la vreun obiectiv, o să îl atingă”, a afirmat Băsescu pentru România TV.
Fostul președinte a concluzionat că rezultatele alegerilor au oferit o lecție clară atât PSD-ului, cât și USR-ului, subliniind responsabilitatea politică în fața alegătorilor și importanța recunoașterii greșelilor administrative.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.