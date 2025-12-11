Protest la București. Oamenii cer demiteri în Justiţie: „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”

Un nou protest are loc joi seară în Piața Victoriei, unde mulțimea scandează mesaje precum „Lia, Lia, sună pușcăria!”, „Jos, Predoiu”, „Savonea, demisia!” și „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția”.

Protestul a început în Piața Victoriei cu scandări dedicate judecătoarei Raluca Moroșanu, magistrat la Secția I Penală a Curții de Apel București. Participanții au reacționat după ce aceasta a intervenit joi, în timpul conferinței de presă a instituției, pentru a-l susține pe fostul său coleg Laurențiu Beșu.

„Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la "Doi şi un sfert", nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat”, a spus aceasta, la începutul conferinţei.

Aproximativ 100 de ieșeni au ieșit joi seară în stradă pentru a-și exprima solidaritatea cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care la rândul ei și-a arătat sprijinul față de judecătorul Laurențiu Beșu.

Protestatarii scandează mesaje precum „Justiție, nu corupție”, „Iașul nu tace, hoția nu ne place” și „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți”. Protestatarii susțin că, dacă va fi nevoie, vor continua să iasă în stradă în fiecare zi. La Cluj, sute de oameni au ieșit din nou în stradă pentru a doua zi consecutiv.

Protestul „Scoateţi corupţia din justiţie” a fost anunţat joi pe Facebook, după publicarea unui documentar Recorder care prezintă mai multe nereguli din sistemul judiciar.

„Documentarul Recorder a arătat cum corupţi a pus stăpânire pe Justiţie. Iar politicienii care au votat legile justiţiei au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situaţia a devenit intolerabilă şi că a venit momentul ca politicienii care susţin că vor un stat de drept, dar şi oamenii oneşti din Justiţie să remedieze lucrurile. Ce se întâmplă în Justiţie ne afectează pe toţi. Aşa cum şi corupţia ne afectează viaţa în fiecare zi”, este o parte din mesajul publicat pe pagina de Facebook „Scoateţi corupţia din justiţie”.

În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care descriu modul în care conducerea Curții de Apel București schimba frecvent judecătorii din completuri pentru a obține decizii avantajoase unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele menționate se află cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurențiu Beșu relatează fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță la care a ajuns temporar după delegarea de la Tribunalul Giurgiu. El susține că noii colegi i-au spus că mutarea s-a făcut deoarece nu se mai dorea ca el să rămână în completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.