Justitie

„Justițiarul din Cluj”, doar amendă penală după ce a instigat lumea să iasă în stradă cu „topoare, furci, coase și drujbe”

„Justițiarul din Cluj”, doar amendă penală după ce a instigat lumea să iasă în stradă cu „topoare, furci, coase și drujbe”Justițiarul din Cluj. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Un bărbat din Cluj, cunoscut în mediul online sub numele de „Justițiarul de Cluj”, a fost sancționat de instanță după ce a îndemnat publicul, pe rețelele de socializare, să iasă în stradă înarmat cu topoare, furci, coase și chiar drujbe.

Justițiarul din Cluj, amendat

Acțiunea sa a fost considerată instigare publică, iar Judecătoria Cluj-Napoca a decis aplicarea unei amenzi penale și restricții privind drepturile civile.

Conform deciziei, clujeanul trebuie să plătească o amendă de 6.000 de lei, are interzis să ocupe funcții publice timp de trei ani și va suporta cheltuieli judiciare de 600 de lei. Reprezentanții instanței au subliniat că decizia nu este definitivă, existând posibilitatea ca aceasta să fie contestată.

judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

A instigat la violență

Incidentul care a dus la condamnare a avut loc în luna ianuarie, când „Justițiarul de Cluj” a postat pe TikTok un mesaj în care îndemna oamenii să recurgă la metode violente pentru a-și face auzită vocea.

„Protestele astea pe care le facem noi, pașnice, foarte greu vor da rezultate, trebuie niște proteste, manifestații, revoluții care... nu pașnice, pentru că pașnice nu merge.

Ieșiți în stradă frate cu topoare, cu furci, cu coase... Cu tot ce aveți... Cu drujbe… Ieșiți vineri acum, dacă sunteți oameni, așa... Ieșiți fermieri cu tractoare... Cu toate astea, să ieșim fraților în stradă. Eu sunt alături de voi”, a spus bărbatul în mesajul care a stârnit reacții și a declanșat ancheta.

A încercat să facă revoluție pe TikTok

Instanța a apreciat că astfel de îndemnuri publice, distribuite către un număr mare de persoane, pot provoca reacții în lanț și tulburări serioase ale ordinii publice. De altfel, anchetatorii au evidențiat că mesajul a fost postat după un alt videoclip în care bărbatul solicita oamenilor să participe la proteste, însă fără a menționa instrumentele de violență.

Reprezentanții Judecătoriei Cluj-Napoca au transmis că pedeapsa are și un rol preventiv: „Mesajele care instigă la violență și care sunt transmise unui public numeros pot genera situații de pericol major pentru siguranța cetățenilor și ordinea publică.”

