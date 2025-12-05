Un susținător al lui Georgescu, obligat de instanță să plătească zeci de mii de lei după ce a înjurat şi ameninţat un bărbat

Un bărbat din Maramureș, susținător al lui Călin Georgescu, a fost obligat de instanță să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a insultat și l-a amenințat în comentarii pe Facebook. „Am postat un comentariu în care am spus că oprirea lui Georgescu s-a făcut la două ore distanţă de percheziţiile care s-au făcut la omul lui de încredere, Horaţiu Potra, unde au fost găsite arme, euro, ceva de genul ăsta. Atât a fost comentariul meu”, a spus bărbatul amenințat, pentru News.ro.

Un complet de judecată de la Tribunalul Maramureş a decis ca un internaut să plătească 50.000 de lei daune nepatrimoniale, după ce a înjurat și amenințat un bărbat nemulțumit de comentariile sale de pe Facebook legate de Georgescu.

Într-un mesaj făcut public chiar de reclamant, mesaj care îi aparține pârâtului găsit vinovat în primă instanță de „fapte cu caracter ilicit”, acesta îl jignește pe bărbatul care, în cele din urmă, l-a dat în judecată. Pe lângă înjurături, reclamatul folosește și expresii precum „maimuţele din poliţie şi justiţie care sunt trădători de ţară şi slugile şobolanilor evrei” sau „toţi trădătorii de ţară ştiu cine sunt şi ce pot”.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Vlaşin Vasile, în contradictoriu cu pârâtul Suci Dănuţ şi în consecinţă: Constată caracterul ilicit al faptelor pârâtului constând în comentarii publicate la data de 26.02.2025 pe pagina de Facebook Emaramureş. Constată că cererea de ştergere a comentariilor publicate la data de 26.02.2025 pe pagina de Facebook Emaramureş a rămas fără obiect. Obligă pârâtul să publice dispozitivul prezentei hotărâri la rămânerea sa definitivă într-un ziar local pe propria cheltuială şi pe pagina sa de Facebook. Obligă pârâtul să achite reclamantului suma de 50.000 lei reprezentând despăgubiri pentru prejudiciului nepatrimonial. Obligă pârâtul să achite reclamantului suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de judecată", este soluţia pronunţată, joi, de Tribunalul Maramureş.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, iar dosarul ar urma să fie judecat de Curtea de Apel Cluj.

Vasile Vlaşin, care a deschis procesul la Tribunalul Maramureș în februarie, a declarat pentru News.ro că reacțiile internautului pe care l-a dat în judecată au pornit de la un comentariu pe care el l-a publicat pe Facebook, după ce Georgescu a fost oprit în trafic de anchetatori.

„Am postat un comentariu în care am spus că oprirea lui Georgescu s-a făcut la două ore distanţă de percheziţiile care s-au făcut la omul lui de încredere, Horaţiu Potra, unde au fost găsite arme, euro, ceva de genul ăsta. Atât a fost comentariul meu. La acest comentariu a urmat intervenţia acestui personaj. Nu eram prieteni pe Facebook, aveam un singur prieten comun. Nu era numele lui real, nu avea poză de profil, avea o poză cu un gladiator, iar la copertă avea poză cu Călin Georgescu”, a spus acesta.

Vasile Vlaşin a adăugat: „Au fost, probabil, peste zece comentarii, cu injurii, ameninţări cu moartea. Ulterior, ameninţările au devenit grave şi multe. Am depus plângere la Poliţie, am depus cerere la instanţă şi am obţinut ordin de protecţie, pentru că eu nici nu îl ştiam pe el, nu ştiam de cine să mă feresc”.

Acesta spune că, dacă hotărârea va rămâne definitivă, își va recupera banii de la cel care l-a amenințat și jignit.

„Nu am nevoie de banii lui, dar trebuie să se înveţe minte şi să fie un exemplu şi pentru alţii. (...) Am făcut acest proces pentru că cineva trebuie să o facă şi cineva trebuie să fie un exemplu şi pentru alţii. Nu o să le schimbe caracterul, dar cel puţin nu o să mai fie atât de liberi în a-şi dejecta toate mizeriile în spaţiul public, sper eu”, a mai spus acesta, pentru sursa menționată anterior.