AUR, după ce Georgescu a declarat că nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: Este în mod vizibil afectat de tratamentul nedrept

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a afirmat, marți, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este „în mod vizibil afectat”, după anunțul prin care acesta a transmis că nu susține niciun candidat la alegerile locale parțiale din București. „Călin Georgescu este în mod vizibil afectat de tratamentul nedrept la care a fost supus de către stat”, a spus acesta.

Președintele Consiliului Național al AUR a spus că formațiunea o susține pe Anca Alexandrescu și că Georgescu este „în mod vizibil afectat” de modul în care a fost tratat de stat, „în sensul că unui cetățean al României i s-a interzis accesul la procesul electoral într-un mod samavolnic și nedrept”.

„Și atunci consideră că toate alegerile care vin cumva ca efect al gestului fără precedent pe care CCR și Biroul Electoral Central l-au făcut împotriva candidaturii domnului Georgescu ar fi, cumva, nelegale, ilegitime, și atunci consideră ilegitim acest proces electoral”, a continuat acesta.

Potrivit liderului Consiliului Național al AUR, partidul are un electoral suficient de mare în București care ar cere să fie susținut un candidat independent, „cum este acum doamna Alexandrescu, și vor să se ducă să își exprime nemulțumirea prin vot”.

„Nu este niciun fel de rupere, niciun fel de dispută. Numai că noi înțelegem modul în care domnul Georgescu judecă consecințele actului CCR din noiembrie, dar în același timp ca partid nu putem să rupem legătura cu electoratul nostru”, a mai afirmat Petrișor Peiu.

Georgescu a anunțat marți, după semnarea controlului judiciar, că nu va susține niciun candidat la scrutinul pentru Primăria Capitalei de duminică.

„Mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.