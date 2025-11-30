Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie

Anca Alexandrescu, zero cheltuieli în campanie. Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, think tank din București specializat în politici publice și monitorizarea proceselor electorale, a atras atenția asupra declarațiilor financiare ale candidaților la Primăria Capitalei.

El a postat un raport al organizației care arată că Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, a declarat zero cheltuieli în campania electorală.

„Anca Alexandrescu, zero cheltuieli de campanie declarate. Se continuă o frumoasă tradiție suveranistă, cum ar veni.”, a scris Sorin Ioniță, citând datele Expert Forum.

În același raport, alți candidați au raportat sume semnificative pentru campanie. Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR) sunt pe primele locuri, fiecare investind câte 810.000 de lei până la 27 noiembrie. Urmează Ciprian Ciucu (PNL), cu 207.000 de lei, Macovei Gheorghe (PRM), cu 10.000 de lei, și Eugen Teodorovici (independent), cu 5.000 de lei.

Surprinde însă faptul că Anca Alexandrescu, beneficiind de vizibilitate ridicată prin postul Realitatea Plus și susținerea partidului AUR, nu a raportat nicio cheltuială oficială.

Expert Forum și Sorin Ioniță fac trimitere la un precedent similar: Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, declarase și el zero cheltuieli de campanie, ceea ce ridicase suspiciuni din partea autorităților.

Ulterior, anchetatorii au descoperit că Georgescu a beneficiat de sprijin material substanțial: un Mercedes GLE Coupe închiriat de la Horațiu Potra și un asociat al acestuia, pentru care se plăteau lunar 16.900 de lei cash.

Mai mult, Georgescu ar fi încercat să obțină finanțări de 20–35 milioane de dolari de la omul de afaceri româno-australian Frank Timiș, promițând redeschiderea minelor din România, „în special cele de aur”, și susținere internațională din partea unor factori de influență din SUA și UK.

Într-o conversație, Georgescu a spus: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu!”. Potrivit rechizitoriului, Horațiu Potra i-a transmis lui Frank Timiș că „D-ul Georgescu poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste”.

Declarația zero cheltuieli a Ancăi Alexandrescu ridică întrebări cu privire la transparența în finanțarea campaniilor electorale, mai ales în condițiile în care candidatei i-a fost asigurată o expunere semnificativă atât prin mass-media, cât și prin structurile partidului AUR.