Bătaie cu săbii și topoare în trafic. Scene violente între mai mulți indivizi. Video

Bătaie cu săbii și topoare în trafic. Scene violente între mai mulți indivizi. Video
Un conflict deosebit de grav cu săbii și topoare a avut loc marți seara, în jurul orei 19:45, într-una dintre cele mai circulate intersecții din municipiul Brăila, la confluența dintre Strada Pietății și Calea Călărașilor, transmit jurnaliștii de la debraila.ro.

Bătaie cu săbii și topoare în trafic. Scene violente între două grupuri rivale

Mai exact, două grupuri rivale, cu conexiuni cu lumea interlopă, s-au întâlnit întâmplător în trafic, moment în care situația a escaladat rapid. Confruntarea a degenerat într-o altercație violentă, desfășurată în plină stradă, în care au fost folosite arme albe: săbii, bâte și topoare.

Incidentul s-a petrecut la intersecția dintre Strada Pietății și Calea Călărașilor din municipiul Brăila. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție pentru sursa menționată mai sus, un bărbat în vârstă de 47 de ani și o femeie de 36 de ani ar fi fost opriți în trafic și agresați, fiind utilizate obiecte contondente în timpul altercației.

Ce spun martorii aflați la fața locului

Martorii oculari au relatat că evenimentul s-a desfășurat rapid: mai multe portiere de autoturisme s-au deschis simultan, iar bărbații implicați au început să se agreseze fizic în plină stradă, sub privirile șoferilor blocați în trafic și ale trecătorilor aflați pe trotuar.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum mai mulți indivizi se lovesc reciproc, folosind arme albe și fugărindu-se printre mașinile oprite în mijlocul carosabilului. La un moment dat, o tânără este surprinsă ieșind dintr-o mașină și fugind de la locul incidentului.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal

În urma confruntării, o singură persoană a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Cu toate acestea, până în prezent, niciunul dintre cei implicați nu a depus plângere penală și nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, precum și lovire sau alte violențe.

