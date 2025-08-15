Social În Dâmbovița, un minor a vrut să petreacă de Sfânta Maria cu topoare și cuțite







Jandarmii din Dâmbovița au depistat un bărbat de 44 de ani și un adolescent de 16 ani care aveau asupra lor cuțite, topoare și coase la un târg tradițional de Sfânta Maria din comuna Cornești.

Un bărbat și un adolescent care participau, vineri, la târgul organizat de Sfânta Maria în localitatea Cornești, județul Dâmbovița, au fost opriți de jandarmi după ce au atras atenția printr-un comportament ostil.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Dâmbovița, cei doi – un minor de 16 ani și un adult de 44 de ani – au fost legitimați și controlați corporal preventiv.

În urma verificărilor, asupra acestora au fost găsite două cuțite. Controlul extins la atelajele hipo cu care veniseră a scos la iveală și mai multe coase și topoare – obiecte considerate periculoase și care ar fi putut fi folosite pentru tulburarea ordinii publice.

„La vederea forțelor de ordine, cei doi au manifestat o atitudine ostilă. În urma legitimării și a controlului corporal preventiv, asupra lor au fost găsite două cuțite. De asemenea, în atelajele hipo au fost descoperite mai multe coase și topoare”, a transmis IJJ Dâmbovița.

Jandarmii au întocmit actele necesare și au sesizat Poliția, care va continua cercetările pentru port fără drept de obiecte periculoase în locuri special amenajate pentru distracție sau agrement.

Evenimentul, care marchează tradițional sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, s-a desfășurat în prezența publicului, iar intervenția rapidă a forțelor de ordine a prevenit posibile incidente.

Sfânta Maria Mare este ultima și cea mai mare sărbătoare a verii. Fecioara Maria a trăit toată viața sub semnul miracolului dumnezeirii.

Sfânta Maria Mare - Adormirea Maicii Domnului, ca și Nașterea, Intrarea în Biserică, Brâul Maicii Domnului sunt sărbători care arată cinstirea deosebită a Maicii Domnului și a părințiilor ei, drepții Ioachim și Ana, celebrați pe 9 septembrie. Trecerea la Domnul a Maicii Domnului s-a făcut liniștit, Maica Domnului a adormit cum se spune. Maica Domnului nu este celebrată doar în credința creștină. Sura 19 a Coranului îi este dedicată, iar mențiunea ei le întrece pe cele ale profetului Mohammed sau ale lui Isus, care e inclus în rândul profeților.

Adormirea înseamnă trecerea din sfințenia lumească, în sfințenia veșnică, Maica Domnului a fost sfântă în viață, nu putea fi altfel după moarte. Maica Domnului a adormit la Efes, cetate din Asia Mică, Turcia de astăzi. I se atribuie multe minuni, inclusiv salvarea unor marinari de la naufragiu.

Faptul că spunem La Mulți Ani! pe 15 august, nu este greșit. Toți marii sfinți din calendar, cu mici excepții (Hristos, Maica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul) sunt celebrați doar ca ziua în care s-au născut întru Dumnezeu, adică ziua morții lor, chiar martirică. Adică spunem La Mulți Ani! de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care sunt martirizați pe 29 iunie 69 d.Hr., dar nu codim să zicem La Mulți Ani! pe 15 august.