Social Sfânta Maria Mare. Semnificația numelui purtat de milioane de români







Pe 15 august, este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mare. Deși este o zi importantă pentru peste 2,2 milioane de români care poartă acest nume, puțini dintre ei cunosc ce semnifică el de fapt.

Numele Maria este unul dintre cele mai răspândite la nivel mondial și se numără printre cele mai populare din România. Potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 2,2 milioane de români poartă acest nume sau variante ale lui.

Dintre aceștia, aproape două milioane sunt femei. Aproximativ 1,4 milioane se numesc Maria, iar restul poartă derivate precum Mariana, Marinela, Mioara, Marina, Marilena sau Măriuca. Și bărbații poartă nume derivate din Maria. Printre acestea se numără Marin, Marian, Marinică și Marius, purtătorii lor sărbătorindu-și onomastica pe 15 august.

Maria este unul dintre cele mai răspândite și apreciate nume, purtat de Maica Domnului, Fecioara Maria, mama Mântuitorului Iisus Hristos. Numele are origini în latină, ebraică și greacă, iar semnificațiile sale sunt multiple. Poate însemna „mare a amărăciunii”, „iubit”, „răzvrătit”, „copil dorit” sau „stea a mării”.

În latină, Maria este forma feminină a numelui roman Marius, dar poate fi asociată și cu cuvântul „mare”, de unde provin sensuri precum „al mării” sau „mare a amărăciunii”. În ebraică, provine din numele Miriam, cu sens incert, dar posibil legat de „marah”, care înseamnă „amar” sau „răzvrătit”. Alte surse menționează semnificații precum „iubit” sau „copil dorit”.

Pentru creștini, Maica Domnului este simbolul dragostei necondiționate și al rugăciunii neîntrerupte pentru oameni, fiind un exemplu de sfințenie, bunătate și smerenie. Mulți credincioși aleg să îi adreseze zilnic rugăciuni de mulțumire și recunoștință.

Sfânta Fecioară Maria este sărbătorită de mai multe ori pe parcursul anului bisericesc. Deși mulți cred că există doar două sărbători importante, numărul lor este mai mare.

Cele șase mari sărbători creștine dedicate Maicii Domnului sunt: