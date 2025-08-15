Monden Florin Salam, pe urmele lui Irinel Columbeanu. „Regele” a rămas falit







Florin Salam se confruntă din nou cu dificultăți financiare, potrivit unor surse apropiate artistului. Cunoscutul cântăreț de manele ar fi pierdut o sumă considerabilă la jocuri de noroc, ceea ce ar fi dus la o nouă confruntare cu persoane implicate în activități de cămătărie.

Sursele indică faptul că, într-o singură noapte, ar fi fost pierduți aproximativ 1,2 milioane de euro, sumă care a avut consecințe directe asupra bunurilor sale de lux. În urma acestui episod, artistul ar fi rămas fără două dintre cele mai valoroase autoturisme din colecția sa: un Rolls-Royce și un Bentley.

Florin Salam nu este la prima situație de acest fel, pasiunea sa pentru jocurile de noroc fiind cunoscută de-a lungul timpului. Reprezentanții artistului nu au oferit, deocamdată, o reacție oficială pe marginea acestor informații.

Cunoscutul interpret de manele a reușit recent să recupereze un autoturism de lux, marca Bentley Bentayga, în valoare de peste 250.000 de euro, pe care îl oferise anterior partenerei sale, Roxana Dobre. Bolidul ajunsese în posesia membrilor clanului Duduianu, în contextul unui împrumut neachitat.

Însă, potrivit informațiilor cancan.ro, mașina a fost cedată din nou acelorași persoane la doar cinci zile după recuperare, în schimbul sumei de 100.000 de euro. Conform unor surse apropiate artistului, cu aproximativ trei luni în urmă, acesta ar fi pierdut alte 500.000 de euro la jocurile de noroc.

Pentru a acoperi pierderile, ar fi apelat la sprijinul familiei Văncică, cunoscută în lumea interlopă. Deși legăturile dintre manelist și această familie sunt strânse, alimentate de participarea artistului la diverse evenimente private, condițiile impuse pentru împrumut ar fi fost dintre cele mai stricte.

Și anume, Florin Salam ar fi contractat un împrumut pentru care a fost nevoit să ofere drept garanție un autoturism de lux, marca Rolls-Royce. Pe lângă suma primită, Salam ar fi fost de acord și cu plata unei dobânzi stabilite de vărul lui Fane Văncică, cel care i-ar fi acordat împrumutul, mai arată sura menționată.