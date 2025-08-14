Monden Costel Biju a rămas iar fără voce. Mesaj cu perfuzii pentru fani







Costel Biju a postat pe rețelele de socializare un mesaj legat de starea lui de sănătate, drept urmare s-a filmat cu perfuzii. Artistul spune că a suferit o răceală puternică ce l-a lăsat fără voce.

Manelistul s-a filmat în timp ce făcea perfuzii ca să le explice fanilor cât de gravă este situația. Nu de alta, dar acesta trebuie să se prezinte la mai multe evenimente în acest week-end. Numai că sănătatea nu îi permite. Artistul a explicat că își cere scuze, dar nu are de ales și nici nu poate face nimic.

”Vocea nu este ca un instrument să îl poți folosi când vrei tu”, a spus manelistul. Probabil că a apelat la această formă de a le explica fanilor, ca să demonstreze că situația este gravă. Pe filmare se aude că este extrem de răgușit și că abia reușește să scoată vorbele cu sunet. De altfel, nu este prima dată când acesta își pierde vocea. În trecut manelistul a povestit despre un episod similar. La acel moment s-a dus la Arsenie Boca și în cele din urmă, vocea i-a revenit.

Nu este singurul manelist care a făcut o astfel de filmare cu perfuzii, și nici singurul care nu s-a prezentat la evenimentele antamate. Florin Salam este unul dintre cei care a trecut prin experiențe similare, doar că la el lucrurile au stat altfel. Nu sănătatea l-a ținut departe de public, ci anumite anturaje în care manelistul a ales să își petreacă o bună perioadă de timp.

Drept urmare oamenii care i-au plătit sume considerabile avans ca să vină să întrețină atmosfera la evenimente au depus și plângeri penale împotriva lui. La un moment dat, în dosar erau peste 5 astfel de plângeri. Doar că în cele din urmă, numai el știe cum, Florin Salam a reușit să împace toți nemulțumiții. Așa că potrivit avocatei lui, dosarul legat de acest subiect s-ar fi clasat, iar manelistul a scăpat basma curată.