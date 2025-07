Social Tariful lui Costel Biju pentru o nuntă, cât avansul pentru un apartament. Câți bani joacă și la cazino







Costel Biju este unul dintre cei mai apreciați artiști din lumea manelelor, drept urmare și tariful lui este unul pe măsură. Cert este că manelistul nu vine singur, ci cu o întreagă echipă după el.

Costel Biju cere mii de euro

Artistul a explicat la un podcast faptul că tariful său nu este unul negociabil, mai ales că el vine cu echipă. ”Eu iau 5.000 la o nuntă, dar nu la toate evenimentele. Adică nu de câte ori sunt pe scenă eu iau banii ăștia. Mai am și prieteni și neamuri, unde iau alți bani. Când semnez un contract, aceștia sunt banii pe care îi cer.

Împărțim 5.000 la 10, doar că eu iau banii pentru doi, dar asta numai la șpagă. La dedicații eu iau cât pentru doi. Banii de pe contract se împart egal cu membrii trupei. Eu iau banii ăștia pentru ca partea mea eu i-o dau tatălui meu. El nu mai merge cu mine acum la evenimente, a mers până la un moment dat. Dar eu am decis să îi dau banii ăștia”, a mai explicat Costel Biju.

Joacă ocazional la cazinou

Cât privește pe ce cheltuie banii, manelistul a explicat că uneori mai merge și la cazino. ”Eu am jucat 80 de milioane maxim. Râde lumea. Eu joc așa două trei milioane, 10 milioane. Dar nu ca alții cu milioane de euro. Dacă am câștigat sau am pierdut sunt la nivelul ăsta. Am pierdut într-o seară 80 de milioane, acum mi-am amintit și eram supărat rău de tot.

Dar nu pentru bani, eu nu suport în viață să pierd. M-am dus a doua zi și am câștigat vreo 200 de milioane”, a spus el. Cert este că cea mai mare sumă de bani, artistul a cheltuit-o pe casa pe care a ridicat-o. Aceasta este cât un palat de mare și are cele mai noi dotări în materie de design interior.