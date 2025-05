Monden Tzancă Uraganu a făcut milioane de pe urma politicienilor. Cum și-a umflat conturile manelistul







Tzancă Uraganu a vorbit fără ocolișuri despre cele mai controversate aspecte ale carierei sale: milioanele adunate de-a lungul timpului, manelele dedicate politicienilor și problemele legate cu banii falși.

Tzancă Uraganu: Am cheltuit foarte mulți bani pe mașini

Tzancă Uraganu admite că, de-a lungul anilor, a obținut sume considerabile din muzică, dar afirmă că nu a avut niciodată „milioanele” în formă fizică. Majoritatea banilor s-au dus pe pasiuni costisitoare, cum ar fi mașinile de lux, dar și pe cheltuielile legate de familie.

„Nu am văzut cum arată câteva milioane de euro cash niciodată, dar i-am făcut, asta 100% i-am făcut, de-a lungul anilor. Spun că nu i-am văzut pentru că eu sunt mai cheltuitor. Plus că am și familie mare, care vă dați seama că trebuie să le faci tuturor cheltuielile de casă, de familie, așa cum este normal.

Apoi, sunt un pasionat al mașinilor. Am cheltuit foarte mulți bani pe mașini. Și da, pot să spun că au fost niște milioane, dar nu i-am văzut eu, fizic. De-a lungul anilor, părerea mea este că au fost. Însă, unii sunt în câte o investiție mică, imobiliare, una alta, dar cel mai mult eu am cheltuit bani pe mașini. Pentru că visul meu de mic copil au fost mașinile. Și cred că o mare parte din banii mei s-au dus acolo. Mai bine decât să fac alte prostii, eu zic că și asta este tot o investiție.”, a mărturisit Tzancă Uraganu, la Denise Rifai în emisiune.

Artistul a vorbit și despre banii falși pe care i-a primit

Pe lângă succesul său remarcabil în muzică, Tzancă Uraganu a avut parte și de momente mai puțin plăcute. Manelistul a împărtășit că a primit, de-a lungul timpului, bancnote false, atât în România, cât și în străinătate.

„Chiar am primit bani falși și am vorbit public despre asta. Mi-ar fi mult mai ușor să-mi dea dedicații fără bani, decât să-mi dea o bancnotă falsă, pentru că aș putea avea probleme mari, mai ales în străinătate. În România am mai avut probleme și am fost oarecum înțeles de către poliție.

Un prieten de-al meu a fost prins cu banii aceia și a spus că i-a luat de la mine. Și am zis: foarte bine că ai zis, vin eu și o clarific. Și s-a clarificat. Câteva sute de lire am primit odată prin Anglia, pe la Sibiu știu că am mai primit. N-au fost foarte multe situații, dar au fost”, a declarat manelistul, potrivit fanatik.ro.