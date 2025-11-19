Protest vineri în Piața Victoriei. Organizaţiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale

Comunitatea Declic, împreună cu Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, protestul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Acțiuni similare vor avea loc și în Timișoara, Iași, Pitești și Arad.

Organizațiile civice solicită o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivității pentru toate pensiile din România. Ele susțin că măsurile propuse de Guvern nu rezolvă inechitățile sistemului.

Potrivit organizațiilor, reforma guvernamentală va reduce pensiile speciale ale magistraților, însă acestea vor rămâne cele mai mari din Uniunea Europeană. De exemplu, o pensie de 56.000 de lei ar scădea la 42.000 de lei, în condițiile în care pensia medie este de 2.770 de lei.

Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic pentru declanșarea unui referendum privind eliminarea pensiilor speciale, afirmă că „dubla măsură a politicienilor doare mai tare decât gaura bugetară”. Ea critică tratamentul preferențial acordat magistraților.

Potrivit coordonatoarei campaniei Delic, Guvernul și președintele solicită magistraților să accepte pensii de 15 ori mai mari decât pensia medie, oferindu-le o tranziție de 10-15 ani. În același timp, pensionarii obișnuiți au fost nevoiți să suporte reduceri de 10% de la o lună la alta, fără perioadă de adaptare.

Una dintre soluțiile propuse de cetățeni este aplicarea principiului contributivității, astfel încât fiecare să primească pensia în funcție de cât a contribuit. Diana Voicu, de la Inițiativa România, afirmă că echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie își rezervă privilegii pe viață.

Declic, Corupția Ucide și Inițiativa România au lansat apeluri către organizații civice și comunități să se alăture protestului „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, programat vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București. Campania include și o petiție pentru eliminarea pensiilor speciale.