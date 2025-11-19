Cumulul pensiei cu salariul se interzice inclusiv pentru profesori și medici

Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul îi va viza atât pe profesori, cât și pe medici, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole. El a spus că deși înțelege necesitatea reducerilor de cheltuieli în ministere, aceste măsuri trebuie luate cu prudență.

Ministrul Muncii a explicat că ordonanța aflată în lucru introduce noi reguli pentru detașările în instituțiile publice și prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. El a precizat că măsura se va aplica tuturor categoriilor de pensii, inclusiv celor bazate exclusiv pe contributivitate, celor cu parte bugetară și pensionărilor anticipate.

„Acest proiect se referă la toate categoriile de pensii, indiferent dacă este vorba despre cele care au exclusiv contributivitate, cele car sunt și cu o parte de la bugetul de stat, pensionări anticipate etc. Este extrem de important să avem maximă prudență cu o astfel de reglementare pentru că au mai fost cazuri în care tema cumulului pensiei cu salariu a mai fost întoarsă de CCR, e o temă extrem de sensibilă.” a declarat Ministrul Muncii

Florin Manole a subliniat că reglementarea trebuie făcută cu maximă prudență, întrucât tema cumulului pensie-salariu a mai fost contestată anterior la Curtea Constituțională. Ministrul a atras atenția că subiectul este sensibil și necesită o abordare atentă pentru a evita eventuale probleme de constituționalitate.

Ministrul Muncii a declarat că ordonanța va reglementa detașările, transferurile și suspendarea raporturilor de serviciu, cu obiectivul de a stabiliza sistemul. El a precizat că practica frecventă a acestor mișcări între ministere trebuie limitată și urmată de o evaluare, chiar dacă în unele situații este justificată.

Florin Manole a confirmat că proiectul de interzicere a cumulului pensiei cu salariul se va aplica și profesorilor, și medicilor, fără a împiedica însă continuarea activității după pensionare. În aceste cazuri, persoanele care aleg să lucreze în continuare vor primi salariul și doar 15% din pensia la care au dreptul, măsura vizând protejarea serviciilor publice din sănătate și educație.

Ministrul Muncii a afirmat că nu susține tăierile de salarii pentru bugetari, precizând că acestea nu reprezintă inițiative ale sale sau ale PSD. El a subliniat că, deși înțelege necesitatea reducerilor de cheltuieli, în ministerul său s-a realizat deja o scădere de aproximativ 6% a costurilor cu personalul fără concedieri, prin plecări la pensie și încadrarea debutanților pe salarii mai mici.

Florin Manole a confirmat că Coaliția pregătește o ordonanță de urgență care va introduce noi reguli pentru detașările în instituțiile publice și va interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Potrivit proiectului, pensionarii care aleg să rămână angajați vor primi doar 15% din pensie, măsura aplicându-se tuturor categoriilor de pensionari, cu excepția persoanelor alese în funcții publice.