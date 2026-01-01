Accize mai mari de la 1 ianuarie 2026. Cu cât se scumpesc alcoolul și țigările

De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare o nouă majorare a accizelor pentru băuturile alcoolice și combustibili, conform prevederilor din Codul Fiscal. Este a doua creștere din ultimele șase luni.

Noua grilă fiscală aduce următoarele niveluri de taxare: acciza la bere urcă la 5,83 lei/hl grad Plato, față de 5,30 lei în prezent. Pentru vinuri, acciza ajunge la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar în cazul vinurilor spumoase valoarea crește la 83,81 lei, comparativ cu 76,19 lei.

Alcoolul etilic va fi taxat la 5.848,49 lei/hl alcool pur, iar pentru micile distilerii nivelul este de 2.924,23 lei. Anterior, valorile erau de 5.316,81 lei, respectiv 2.658,39 lei. În consecință, se anticipează o scumpire de aproximativ 2,6 lei pe litrul de băutură alcoolică.

Accizele cresc și în cazul produselor din tutun. Din prima zi a lui 2026, prețul unui pachet se va majora cu circa 3,8 lei, ca efect direct al noilor taxe.

Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorină, odată cu majorarea accizelor. Impactul estimat este de aproximativ 30 de bani pe litru și un plus de 14–16 lei la alimentarea unui rezervor plin, chiar dacă la nivel global prețul petrolului a scăzut în ultimele luni.

Ministerul Finanțelor indică faptul că, din 1 ianuarie 2026, acciza la benzină urcă la 3,06 lei pentru 1.000 de litri, față de 2,78 lei, iar la motorină valoarea ajunge la 2,80 lei pentru 1.000 de litri, de la 2,54 lei.

Ca urmare, la pompă vor apărea tarife mai mari cu aproximativ 30 de bani pe litru, diferențiate în funcție de rețea. Modificările se aplică de la miezul nopții.

O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă, publicată la mijlocul lunii decembrie, sugerează că trendul de creștere ar putea continua.

Sancțiunile impuse companiilor Lukoil și Rosneft ar putea împinge prețurile în sus în Europa Centrală și de Sud-Est, dat fiind rolul lor important de furnizori. Pentru România, sunt estimate majorări de aproximativ 10–12% la benzină și motorină.

În același timp, experții atrag atenția că o creștere de 40% a redevențelor petroliere ar face nerentabile unele exploatări, ceea ce ar forța România să importe tot mai mult țiței și ar amplifica dependența externă, cu efecte asupra securității energetice.