Economie

Accize mai mari de la 1 ianuarie 2026. Cu cât se scumpesc alcoolul și țigările

Comentează știrea
Accize mai mari de la 1 ianuarie 2026. Cu cât se scumpesc alcoolul și țigărilecosturi tigari / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare o nouă majorare a accizelor pentru băuturile alcoolice și combustibili, conform prevederilor din Codul Fiscal. Este a doua creștere din ultimele șase luni.

Accize mai mari de la 1 ianuarie 2026. Cu cât se scumpesc alcoolul și țigările

Noua grilă fiscală aduce următoarele niveluri de taxare: acciza la bere urcă la 5,83 lei/hl grad Plato, față de 5,30 lei în prezent. Pentru vinuri, acciza ajunge la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar în cazul vinurilor spumoase valoarea crește la 83,81 lei, comparativ cu 76,19 lei.

Alcoolul etilic va fi taxat la 5.848,49 lei/hl alcool pur, iar pentru micile distilerii nivelul este de 2.924,23 lei. Anterior, valorile erau de 5.316,81 lei, respectiv 2.658,39 lei. În consecință, se anticipează o scumpire de aproximativ 2,6 lei pe litrul de băutură alcoolică.

Șampanie de Revelion

Șampanie de Revelion. Sursa foto: Pixabay

Țigările, din nou mai scumpe

Accizele cresc și în cazul produselor din tutun. Din prima zi a lui 2026, prețul unui pachet se va majora cu circa 3,8 lei, ca efect direct al noilor taxe.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 ianuarie 2026. Uneltele diavolului
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 ianuarie 2026. Uneltele diavolului
Mersul trenurilor în 2026. Durata călătoriilor între marile orașe și schimbările făcute de CFR
Mersul trenurilor în 2026. Durata călătoriilor între marile orașe și schimbările făcute de CFR

Și carburanții s-au scumpit

Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorină, odată cu majorarea accizelor. Impactul estimat este de aproximativ 30 de bani pe litru și un plus de 14–16 lei la alimentarea unui rezervor plin, chiar dacă la nivel global prețul petrolului a scăzut în ultimele luni.

Ministerul Finanțelor indică faptul că, din 1 ianuarie 2026, acciza la benzină urcă la 3,06 lei pentru 1.000 de litri, față de 2,78 lei, iar la motorină valoarea ajunge la 2,80 lei pentru 1.000 de litri, de la 2,54 lei.

Ca urmare, la pompă vor apărea tarife mai mari cu aproximativ 30 de bani pe litru, diferențiate în funcție de rețea. Modificările se aplică de la miezul nopții.

Posibile scumpiri suplimentare în următoarele luni

O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă, publicată la mijlocul lunii decembrie, sugerează că trendul de creștere ar putea continua.

Sancțiunile impuse companiilor Lukoil și Rosneft ar putea împinge prețurile în sus în Europa Centrală și de Sud-Est, dat fiind rolul lor important de furnizori. Pentru România, sunt estimate majorări de aproximativ 10–12% la benzină și motorină.

În același timp, experții atrag atenția că o creștere de 40% a redevențelor petroliere ar face nerentabile unele exploatări, ceea ce ar forța România să importe tot mai mult țiței și ar amplifica dependența externă, cu efecte asupra securității energetice.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:46 - Rusia continuă șirul acuzațiilor legate de presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul anunță că va trimit...
21:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 ianuarie 2026. Uneltele diavolului
21:23 - Mersul trenurilor în 2026. Durata călătoriilor între marile orașe și schimbările făcute de CFR
21:15 - Pink, internată de urgență. A fost operată de Revelion
21:06 - Trecut în acte de Anul Nou, născut de Crăciun! Steaua unui legendar actor
20:58 - Celebra Mary Berry dezvăluie rețeta irezistibilă de somon

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale